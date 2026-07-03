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Ο καλλιτέχνης συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης μετά την επιστροφή του από το εξωτερικό, αντιμετωπίζοντας 185 επίσημες καταγγελίες για το περιεχόμενο των παραστάσεών του.

Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για τη χρήση προσβλητικής γλώσσας σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πρόσφατη παράσταση του κωμικού.

Ο Γκοκτάς απέρριψε τις κατηγορίες κατά την απολογία του, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές του αποτελούν πολιτική κριτική και όχι προσωπική εξύβριση.

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Την προφυλάκιση του Τούρκου stand-up κωμικού Ντενίζ Γκοκτάς μέχρι να δικαστεί αποφάσισε δικαστήριο στην Τουρκία. Ο καλλιτέχνης αντιμετωπίζει κατηγορίες για προσβολή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και για δημόσια υποτίμηση θρησκευτικών αξιών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters.

Ο Γκοκτάς συνελήφθη την Πέμπτη (2/7) στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, αμέσως μετά την επιστροφή του από ταξίδι στο εξωτερικό.

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Σε ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι έχουν κατατεθεί συνολικά 185 καταγγελίες που αφορούν τις παραστάσεις του κωμικού, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη έρευνας για «δημόσια προσβολή των θρησκευτικών αξιών της Τουρκίας».

Komedyen Deniz Göktaş ters kelepçeyle gözaltına alındı!



"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen Göktaş’ın Emniyet'e ters kelepçe ile… https://t.co/BUK68mRhnO pic.twitter.com/LYXMbNDzRr July 2, 2026

Ο Γκοκτάς είναι ιδιαίτερα γνωστός για τις σατιρικές παραστάσεις του, στις οποίες σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα της χώρας. Στα κείμενά του αναφέρεται συχνά τόσο στον πρόεδρο Ερντογάν όσο και στον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του οποίου η σύλληψη τον Μάρτιο του 2025 είχε προκαλέσει μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παράστασή του της 1ης Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη, η οποία αναρτήθηκε στο YouTube στις 24 Ιουνίου και μέσα σε λίγες ημέρες πλησίασε τα εννέα εκατομμύρια προβολές.

Deniz Göktaş, stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile dalga geçti:



"İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda."



"Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." pic.twitter.com/4grap4I4LZ — Burak Doğan (@doganburak29) June 28, 2026

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Γενική Εισαγγελία είχε ανακοινώσει ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για περιεχόμενο που δημοσίευσε ο κωμικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για χρήση «προσβλητικής γλώσσας που συνιστά ποινικό αδίκημα».

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Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της παράστασης της 1ης Ιουνίου ο Γκοκτάς έκανε αναφορές στον Ερντογάν, στο Κοράνι και στον Εκρέμ Ιμάμογλου με τρόπο που προσβάλλει θρησκευτικές αξίες.

Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος του, Μετίν Ασλάν, μία από τις βασικές κατηγορίες αφορά και την προσβολή του Τούρκου Προέδρου.

Παράλληλα, στελέχη του κυβερνώντος κόμματος AKP, αλλά και σύμβουλοι του Ερντογάν, επέκριναν δημόσια τον κωμικό, κατηγορώντας τον ότι χλεύασε τόσο τον Τούρκο πρόεδρο όσο και το Κοράνι.

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Κατά την απολογία του στην αστυνομία, ο Γκοκτάς απέρριψε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο των παραστάσεών του δεν συνιστά προσβολή ούτε απέναντι στις θρησκευτικές αξίες ούτε απέναντι στο Κοράνι. Επιπλέον, εξήγησε ότι όταν χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως «δικτάτορα», επρόκειτο για πολιτικό χαρακτηρισμό και όχι για προσωπική εξύβριση.