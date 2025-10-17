Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι Αρχές πίσω από τη διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα και όχι ως μία απόπειρα εκβίασης ή εκφοβισμού που εξελίχθηκε σε έγκλημα, εφόσον είχαν προηγηθεί απόπειρες αλλά και σχεδιασμός για το πριν και το μετά του εγκλήματος.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε σύνδεση με την προγενέστερη επίθεση σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε σημειωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου έξω από το κατάστημά του στη Φοινικούντα.

Κατά τη συγκεκριμένη επίθεση, ο 22χρονος που παραδόθηκε οικειοθελώς στις Αρχές, πλησίασε πεζός και τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι με αεροβόλο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά χάρη σε εξοστρακισμό της σφαίρας. Τότε ο 68χρονος είχε καταθέσει στις Αρχές ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν και αγνοούσε ποιος θα μπορούσε να τον θέλει νεκρό.

Το γεγονός ότι η δεύτερη επίθεση, στις 5 Οκτωβρίου στρεφόταν εκ νέου εναντίον του, οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο με πιθανή ηθική αυτουργία, καθώς ο δράστης γνώριζε με ακρίβεια το σημείο, τον χρόνο και τη διαρρύθμιση του χώρου.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω καμερών ασφαλείας σε Φοινικούντα, Πύλο, Κυπαρισσία και Καλαμάτα, εντοπίστηκε η διαδρομή του λευκού σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, χαρτογραφήθηκε η επιστροφή στην Αθήνα του φερόμενου φυσικού αυτουργού και τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση.

Αντίστοιχα, για τον 22χρονο έχει διαπιστωθεί ότι πήγε στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας και από εκεί επέστρεψε στην Αθήνα, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη ο τρόπος μετάβασης όμως από την Φοινικούντα έως την Καλαμάτα καθώς από τις Αρχές αμφισβητείται η εκδοχή που έδωσε ο νεαρός κατηγορούμενος ότι κολύμπησε και περπάτησε δηλαδή μία απόσταση περίπου 60 χλμ. και αυτό είναι μέρος ακόμη της συνεχιζόμενης έρευνας που προσπαθούν να βρουν απαντήσεις οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών και της Ασφάλειας Καλαμάτας.

Το «βρεγμένο κινητό»

Το τηλέφωνο του φυσικού αυτουργού είναι στη διάθεση των αρχών και αναλύεται, ενώ ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι ο μόνος που φρόντισε να ξεφορτωθεί το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 22χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός που παραδόθηκε οικειοθελώς στην Αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι βράχηκε το κινητό του και το πέταξε σε υπόνομο στην περιοχή όταν έφυγε από το κάμπινγκ, όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ψεύδεται, καθώς το κινητό του εξέπεμπε σήμα έως την Αθήνα και κάποια στιγμή ενώ ήταν στην Καλλιθέα έπαψε να εκπέμπει.

Αν και ο 22χρονος κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός ανέφερε ότι κίνητρο τους ήταν ο εκβιασμός για χρήματα και όχι η δολοφονία, οι Αρχές κρίνουν ότι πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. Κίνητρο φέρεται να είχε ο ίδιος, αφού έκανε λόγο για την σεξουαλική του κακοποίηση κατά το παρελθόν από τον επιχειρηματία που δολοφονήθηκε.

Τα μυστηριώδη τηλεφωνήματα και οι αλληλοκατηγορίες

Η πιθανότητα να υπάρχει «τρίτο πρόσωπο» που εμπλέκεται στο διπλό φονικό, εξετάζεται καθώς δύο ακόμη άτομα προστέθηκαν στον κύκλο των ερευνών από τη συνεχιζόμενη ανάλυση της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου. Ο ηθικός αυτουργός φαίνεται λίγα λεπτά πριν από το φονικό να καλεί κάποιον στο τηλέφωνο, κάτι που ανέφερε προφορικά στους αστυνομικούς ο φερόμενος φυσικός αυτουργός για τον φίλο του. Μάλιστα φαίνεται να προκύπτει ακόμη μία κλήση.

Ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να μην έχει υπογράψει την απολογία του.

Το σίγουρο είναι ότι έφτασαν μαζί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ένα λεπτό αργότερα, ένας εξ αυτών εισήλθε στο κάμπινγκ και σκότωσε. Στη συνέχεια εξήλθε και αποχώρησαν μαζί, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω πήραν διαφορετική πορεία.

Η διαδρομή του φερόμενου ως εκτελεστή έχει χαρτογραφηθεί από την Ελληνική Αστυνομία μέχρι και την Καλλιθέα, ωστόσο αυτό που μένει ακόμα μεγάλο ερωτηματικό είναι η διαδρομή που ακολούθησε ο άνθρωπος που παραδέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός, αυτός που παραδόθηκε δηλαδή στις αρχές.

Ισχυρίζεται ο ίδιος ότι είχε ένα διαπληκτισμό με τον φίλο του, άλλαξε ρούχα και στη συνέχεια μπήκε στη θάλασσα.

Κολύμπησε μια πολύ μεγάλη διαδρομή, μέχρι την Καλαμάτα. Το επόμενο απόγευμα, πήρε το ΚΤΕΛ και επέστρεψε στην Αθήνα. Προφανώς είναι κάτι που δεν πείθει τις αρχές και βρίσκεται στο μικροσκόπιο.

Πάντως, ο 22χρονος δήλωσε ότι ήταν ο συνοδηγός του «λευκού» σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα, μαζί με τον 22χρονο φίλο του από την Καλλιθέα, τον οποίο και κατονόμασε ως τον άνθρωπο που μπήκε στο κάμπινγκ εκτέλεσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη, φίλο του θύματος.

Αίτημα αναπαράστασης στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των δύο αυτοπτών μαρτύρων, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, παναγιώτης Νταής. Η οικογένεια του 68χρονου διαμαρτύρεται για την σπίλωση της μνήμης του επιχειρηματία.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)