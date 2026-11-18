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Οι δικαστές έκριναν την κατηγορούμενη ένοχη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών.

Η γυναίκα αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενη ότι το παιδί τραυματίστηκε από πτώσεις και ότι η ίδια το μετέφερε στη θάλασσα για θρησκευτικούς λόγους.

Η εισαγγελέας απέρριψε τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης, παρουσιάζοντας ιατροδικαστικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι το κοριτσάκι βρισκόταν εν ζωή κατά την είσοδό του στο νερό.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση περί μεθοδευμένου εγκλήματος, βασιζόμενο στην έλλειψη μεταμέλειας και στον σχεδιασμό της κατηγορούμενης για άμεση αναχώρηση από τη χώρα.

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Σε ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον τριών ετών φυλάκισης καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στην 33χρονη Αλγερινή, την οποία έκρινε ομόφωνα ένοχη για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της, Τζένα, τον Ιούλιο του 2025. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος μέλους της οικογένειάς της, καθώς και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι σκότωσε το παιδί της, υποστηρίζοντας ότι η μικρή τραυματίστηκε από πτώσεις στο μπάνιο του σπιτιού και πως η ίδια πίστεψε ότι ήταν νεκρή. Μάλιστα, επιχείρησε να δικαιολογήσει την απόφασή της να μεταφέρει την Τζένα στη θάλασσα επικαλούμενη θρησκευτικούς λόγους.

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«Όταν πάω πίσω πονάω πολύ», είπε ξεκινώντας την απολογία της και ξέσπασε σε κλάματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η διαδικασία. Στη συνέχεια περιέγραψε ότι την προηγούμενη ημέρα ο φίλος της είχε χτυπήσει το παιδί οκτώ με εννέα φορές, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και την ίδια.

Όπως ανέφερε, η Τζένα δεν ήθελε να φάει, έκανε εμετούς και, όταν την πήγε στο μπάνιο, έπεσε στη ντουζιέρα και παρουσίασε σπασμούς. Παραδέχθηκε ότι δεν κάλεσε βοήθεια, επειδή φοβήθηκε, ενώ περιέγραψε και δεύτερη πτώση, κατά την οποία το παιδί χτύπησε στο κεφάλι.

Η κατηγορούμενη επέμεινε ότι πίστευε πως η κόρη της είχε πεθάνει και πως αποφάσισε να την αφήσει στη θάλασσα για να καθαριστεί η ψυχή της. «Στη θρησκεία μας οι μουσουλμάνοι έχουμε μάθει ότι αυτό είναι καλό, αν πεθάνει κάποιος να τον πάμε στη θάλασσα», είπε.

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν στην παραλία Έδεμ, ανέφερε ότι άφησε το παιδί στο νερό, το οποίο έφτανε μέχρι τα γόνατά της, και στη συνέχεια αποχώρησε με ταξί. Υποστήριξε ότι φοβόταν πως θα έχανε και τα υπόλοιπα παιδιά της. «Είμαι έτοιμη να με τιμωρήσετε για αυτό που έκανα, αλλά δεν είμαι φόνισσα. Δεν σκότωσα το παιδί μου», είπε ολοκληρώνοντας την απολογία της.

Αντίθετη εικόνα παρουσίασε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας, ζητώντας την ενοχή της κατηγορουμένης. «Βρισκόμενη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχοντας γνώση ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει το κοριτσάκι, το άφησε στο νερό, αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατό της», ανέφερε.

Επικαλούμενη την ιατροδικαστική έκθεση και τις ιστολογικές εξετάσεις, σημείωσε ότι στο σώμα της μικρής είχαν εντοπιστεί κακώσεις εν ζωή, μεταθανάτιες κακώσεις και πολλαπλές εκδορές. «Βρέθηκε στο νερό εν ζωή, σε προθανάτια κατάσταση», υπογράμμισε. Η εισαγγελέας αμφισβήτησε ότι η 33χρονη θεωρούσε την κόρη της νεκρή πριν τη μεταφέρει στη θάλασσα, επισημαίνοντας ότι της είχε φορέσει μαγιό.

Τέλος, έκανε λόγο για προμελέτη και σχεδιασμό, επικαλούμενη το γεγονός ότι μόλις τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του παιδιού η κατηγορούμενη επικοινώνησε με τις προξενικές αρχές και ζήτησε να επιστρέψει στην Αλγερία. «Σχέδιο, μεθοδικότητα, ψυχραιμία, νηφαλιότητα», ήταν οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησε, πριν καταλήξει στην πρόταση ενοχής που τελικά υιοθέτησε το δικαστήριο.