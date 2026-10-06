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Ο καταδικασθείς επιχείρησε να σκηνοθετήσει διάρρηξη στο σπίτι τους, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι άγνωστος εισβολέας πυροβόλησε το θύμα.

Τα ψηφιακά στοιχεία και τα μηνύματα για εξωσυζυγική σχέση οδήγησαν τους ερευνητές στην κατάρριψη του ισχυρισμού του Φλιν περί εισβολής αγνώστου.

Οι ένορκοι έκριναν τον Φλιν ένοχο για ανθρωποκτονία και αλλοίωση στοιχείων, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται την ενοχή του.

Οι δύο κόρες του ζευγαριού απηύθυναν ερωτήματα στον πατέρα τους κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για το έγκλημα.

Η υπεράσπιση του Φλιν προανήγγειλε έφεση κατά της απόφασης, αμφισβητώντας την επάρκεια των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.

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Στην ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης καταδικάστηκε στο Οχάιο ο 40χρονος πρώην πάστορας και πρώην διαγωνιζόμενος του «American Idol» Κέιλεμπ Φλιν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της συζύγου του, Άσλεϊ Φλιν.

Ο Φλιν επιχείρησε να παρουσιάσει τη δολοφονία ως αποτέλεσμα εισβολής αγνώστου στο σπίτι. Η εκδοχή του, ωστόσο, δεν έπεισε τους ερευνητές και τελικά κατέρρευσε υπό το βάρος των ψηφιακών στοιχείων και των υπόλοιπων ευρημάτων της έρευνας.

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"And by the way, I don't plan on coming to see you."



Former "American Idol" contestant Caleb Flynn sobs in court while hearing letters from his daughters read in court before he is sentenced for murdering their mother, Ashley Flynn. A jury convicted Flynn on all nine charges,… pic.twitter.com/7XXMLxvOyn — Fox News (@FoxNews) October 5, 2026

Η 37χρονη Άσλεϊ Φλιν, δασκάλα και προπονήτρια βόλεϊ, δολοφονήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι στο Τιπ Σίτι του Οχάιο. Μετά το περιστατικό, ο Κέιλεμπ Φλιν τηλεφώνησε στο 911 και υποστήριξε ότι ένας άγνωστος είχε εισβάλει στην κατοικία και είχε πυροβολήσει τη σύζυγό του, ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο.

Οι ερευνητές, όμως, κατέληξαν σε διαφορετικό συμπέρασμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, ο Φλιν είχε επιχειρήσει να σκηνοθετήσει διάρρηξη, προκειμένου να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η σύζυγός του έπεσε θύμα ενός άγνωστου εισβολέα.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν τα ψηφιακά στοιχεία, η εικόνα του χώρου και τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με γυναίκα με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, μηνύματα στα οποία ο Φλιν εξέφραζε την επιθυμία να φύγει η σύζυγός του από τη ζωή του.

Οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας τότε 9 και 11 ετών, βρίσκονταν στο σπίτι τη νύχτα της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο Φλιν διατηρούσε σχέση με νεαρή γυναίκα από την εκκλησία στην οποία δραστηριοποιούνταν.

BREAKING: Caleb Flynn, convicted of murdering his wife Ashley Flynn, maintains his innocence during his sentencing hearing.



"I have unfortunately lied about a lot of things over the last couple of years. But as I stand here before God, who is my ultimate judge… I did not kill… pic.twitter.com/2PJFjHI0cO Advertisement October 5, 2026

«Γιατί σκότωσες τη μητέρα μας;»

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής, ο Φλιν ξέσπασε σε λυγμούς καθώς άκουγε να διαβάζονται στο δικαστήριο οι επιστολές των δύο κοριτσιών του, που τον ρωτούσαν γιατί σκότωσε τη μητέρα τους και τον καλούσαν να παραδεχθεί επιτέλους τι έκανε.

Η μία κόρη, η 10χρονη Άβα, αναφέρθηκε στη μητέρα της ως «τέλειο άνθρωπο» και «άγγελο», προτού απευθυνθεί στον πατέρα της και τον ρωτήσει: «Τι έκανε ποτέ για να τη μισείς τόσο πολύ;».

Η 12χρονη Άλισα τον ρώτησε αν σκέφτηκε ποτέ «πόσο πόνο θα προκαλούσε στις ίδιες του τις κόρες», ενώ τον κάλεσε να παραδεχθεί δημόσια τι έκανε και να αποδεχθεί τις συνέπειες. Παράλληλα, του κατέστησε σαφές ότι δεν σκοπεύει να τον επισκεφθεί στη φυλακή.

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Καθώς διαβάζονταν δυνατά τα λόγια της μεγαλύτερης κόρης του, ο Φλιν έκλαιγε, κρύβοντας το πρόσωπό του σε ένα χαρτομάντιλο πάνω στο τραπέζι της υπεράσπισης.

Η ένορκη επιτροπή τον έκρινε ένοχο και για τις εννέα κατηγορίες που αντιμετώπιζε, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων.

Οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό του ότι ένας άγνωστος είχε εισβάλει στο σπίτι του στο Τιπ Σίτι και είχε πυροβολήσει τη σύζυγό του ενώ εκείνη κοιμόταν.

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Η ποινή και η άρνηση του Φλιν

Η δικαστής Τζανίν Πρατ χαρακτήρισε τον Φλιν «ακραίο» κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και του επέβαλε τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή, δηλαδή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Παράλληλα, του επιβλήθηκαν εννέα επιπλέον χρόνια για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων και επτά χρόνια για τις επιβαρυντικές περιστάσεις που συνδέονται με τη χρήση πυροβόλου όπλου. Οι ποινές αυτές θα εκτιθούν διαδοχικά.

Ο ίδιος, πάντως, εξακολουθεί να αρνείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του.

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«Δυστυχώς, τα τελευταία δύο χρόνια έχω πει ψέματα για πολλά πράγματα. Όμως, καθώς στέκομαι εδώ μπροστά στον Θεό, που είναι ο απόλυτος κριτής μου… δεν σκότωσα τη σύζυγό μου. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την αθωότητά μου, όσο ο Κύριος μου το επιτρέπει. Δεν σκότωσα τη σύζυγό μου», είπε ο Κέιλεμπ Φλιν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

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Η υπεράσπισή του έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Ο δικηγόρος του, Πάτρικ Μάλιγκαν, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν προμελέτη, ενώ τόνισε πως η απιστία του πελάτη του δεν μπορεί από μόνη της να αποτελεί απόδειξη ότι διέπραξε τη δολοφονία της συζύγου του.