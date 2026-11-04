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Μία διάρρηξη «θρίλερ» έλαβε χώρα στα Καλύβια Αττικής, καθώς δράστες κατάφεραν να εισβάλουν σε μεζονέτα στην οδό Αιτωλικού στο Ολυμπιακό Χωριό, ενώ εντός του διαμερίσματος βρισκόταν η κόρη των ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι θρασύτατοι διαρρήκτες είχαν πρώτα διακόψει τη σύνδεση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια κατάφεραν να απενεργοποιήσουν το σύστημα λειτουργίας της γκαραζόπορτας.

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Την ώρα της εισβολής, οι ιδιοκτήτες έλειπαν, ωστόσο στο εσωτερικό βρισκόταν η κόρη τους, η οποία είχε κλειδωθεί στο δωμάτιό της, στον δεύτερο όροφο.

Οι δράστες φέρονται αρχικά να χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο για να τραβήξουν και να απομακρύνουν τα κάγκελα του φράχτη. Στη συνέχεια, παραβίασαν την πόρτα του δωματίου της νεαρής, την οδήγησαν στο μπάνιο και απαίτησαν να τους αποκαλύψει πού βρίσκονταν χρήματα και κοσμήματα.

Τελικά, οι εισβολείς αποχώρησαν χωρίς να αφαιρέσουν κάποιο αντικείμενο, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρχαν στην κατοικία πολύτιμα αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας.

Πηγή: irafina.gr