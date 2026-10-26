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Σοκάρει βίντεο από μία διάρρηξη σε κατάστημα στον Βόλο. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.10.2026), ενώ σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, οι δράστες εισέβαλλαν τρεις φορές την ίδια νύχτα.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η διάρρηξη με τους δράστες, οι οποίοι, αφού παραβίασαν παράθυρο του καταστήματος στον Βόλο, εισήλθαν στον χώρο και προχώρησαν στην κλοπή.

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Όπως περιγράφει η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, άρπαξαν τα λεφτά από το ταμείο, ενώ πήραν και ένα κινητό τηλέφωνο με το οποίο γίνονταν οι συναλλαγές με κάρτες με τους πελάτες. Όπως υποστηρίζει, οι άγνωστοι μπήκαν συνολικά τρεις φορές στο μαγαζί, προκαλώντας και ζημιές στον χώρο.

Η ιδιοκτήτρια ενημέρωσε τις αρχές, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο σημείο μετά την καταγγελία.

Την ίδια στιγμή, στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν τρεις νεαροί κάτω των 20 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε 27 διαρρήξεις καταστημάτων στον Βόλο και τη Νέα Ιωνία μέσα σε έναν μήνα. Οι συλλήψεις άρχισαν το Σάββατο (24.10.2026) και ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα με τη σύλληψη του τρίτου νεαρού.

Πηγή: Volitics.gr