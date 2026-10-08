Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος παρακολουθούν από τα τέλη Ιουνίου τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Φίλιππου Καμπούρη και των υπολοίπων εμπλεκομένων στην υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ.

Οι αρχές εντόπισαν αποσπάσματα συνομιλιών που ενισχύουν την έρευνά τους, παρά τις προσπάθειες των κατηγορουμένων να αποφύγουν τις αποκαλυπτικές αναφορές στις δραστηριότητές τους.

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν επικοινωνίες σχετικά με ψητοπωλείο, δικαστικές εκκρεμότητες συγκατηγορουμένων, καθώς και οδηγίες για τη διαχείριση άγνωστων κλήσεων προς αποφυγή εντοπισμού.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον των αρχών για να απολογηθούν την προσεχή Κυριακή.

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Από τα τέλη Ιουνίου ξεκίνησαν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος τις νόμιμες διαδικασίες για να παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Φίλιππου Καμπούρη και των υπολοίπων εμπλεκομένων στην υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ.

Αν και οι κατηγορούμενοι απέφευγαν να μιλούν από τα τηλέφωνά τους για τις δραστηριότητες τους, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν κάποια αποσπάσματα, τα οποία –όπως λένε- ενισχύουν την υπόλοιπη έρευνά τους.

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Υπάλληλος σε ψητοπωλείο, του οποίου αφανής ιδιοκτήτης φέρεται ο 45χρονος πρόεδρος του ΛΑΟΣ επικοινώνησε με το λογιστικό γραφείο, το οποίο αναφερόταν στην επωνυμία της εταιρείας.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Φ.ΚΑΜΠΟΥΡΗ: Λογιστικό γραφείο εκεί;

66ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ: Ποιος είστε και τι θέλετε;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Φ.ΚΑΜΠΟΥΡΗ: Λέγομαι Χ Χ έχει μια επιχείρηση αυτό το τηλέφωνό σας.

66ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ: Μάλιστα.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Φ.ΚΑΜΠΟΥΡΗ: Είναι μια εκκρεμότητα με τον κύριο Καμπούρη, την οποία δεν έχω πληρωθεί.

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66ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ: Μην μου λέτε ονόματα, θα μου πείτε επωνυμία εταιρείας.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Φ.ΚΑΜΠΟΥΡΗ: Επωνυμία «ΧΧΧΧΧΧΧ»

66ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ: Επωνυμία θέλω.

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ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Φ.ΚΑΜΠΟΥΡΗ: Τι εννοείτε; «ΧΧΧΧΧΧΧ» λέγεται το μαγαζί.

66ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ: Πώς μπορώ να βοηθήσω;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Φ.ΚΑΜΠΟΥΡΗ: Ούτε καν με έχει απολύσει, από ό,τι ξέρω, που φαίνεται μέσα. Τα λεφτά… δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη;

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66ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ: Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη. Έχουμε συνεργασία με εταιρείες. Η κάθε επιχείρηση έχει μπροστά έναν άνθρωπο, ο οποίος ηγείται. Συνεργάτης σε επιχείρηση, κύριος Καμπούρης, δεν υπάρχει εδώ.

Σε μία άλλη συνομιλία άκουσαν τον συγκατηγορούμενο του Φίλιππου Καμπούρη, που έγινε γνωστός από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του σε εκπομπές το φερόμενου ως αρχηγού, να συζητά με μία φίλη του για το ίδιο ψητοπωλείο.

ΜΑΡΙΑ: Με τον Φίλιππο τι έγινε;

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ΜΙΣΤΕΡ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ: Άσ’ το… γ……. το, είναι μέσα στα νεύρα.

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ΜΑΡΙΑ: Ααααα

ΜΙΣΤΕΡ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ: Κάτι έχει γίνει με το μαγαζί και δεν είναι καλά.

ΜΑΡΙΑ: Ε κάτι παράνομο έχει κάνει.

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ΜΙΣΤΕΡ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ: Δεν ξέρω Μαρία μου. Μην μακρολογούμε, άμα δεν έχουμε στοιχεία.

ΜΑΡΙΑ: Δεν μπορεί στα καλά καθούμενα… τη μια στιγμή να δουλεύει ένα μαγαζί…

ΜΙΣΤΕΡ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ: Σίγουρα κάτι φατίει, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς φταίει.

ΜΑΡΙΑ: Εγώ δεν σου είπα ότι δεν βγάζει…

ΜΙΣΤΕΡ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ: Ρε παιδί μου έχει γίνει κάτι σοβαρό…

ΜΑΡΙΑ: Ααααα

ΜΙΣΤΕΡ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ: Για να είναι το μαγαζί τώρα 10-15 μέρες κλειστό, κάτι συμβαίνει.

Ξεχωριστό για τους ερευνητές της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων είναι και το γραπτό μήνυμα, που έλαβε ο 45χρονος κατηγορούμενος για ένα δικαστήριο, που είχε ο συγκατηγορούμενος του με το προσωνύμιο Μίστερ Κωλοτούμπας:

ΦΙΛΙΠΠΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΣΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5/10. ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ

Στον ίδιο άνθρωπο, τον οποίο σύμφωνα με τις αρχές είχε τοποθετήσει «αχυράνθρωπο» σε πολλές εικονικές εταιρείες, εφιστούσε την προσοχή ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Εάν σε πάρει κανείς πού μένεις… μην, μην, μην. Να το κλείσεις το τηλέφωνο.

ΜΙΣΤΕΡ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ: Εάν; Συγνώμη;

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει πού μένετε; Πού μένεις; Και τα λοιπά. Να του το κλείσεις.

ΜΙΣΤΕΡ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ: ΟΚ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Οκ; Και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.

Οι κατηγορούμενοι έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν την Κυριακή.