Μεταγωγή απο τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια και στον εισαγγελέα των συληφθέντων που κατηγορούνται για κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πρώην εργαζόμενη κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη για απάτες σε βάρος του Δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι δήλωνε ψευδή εισοδήματα στο όνομά της.

Η καταγγέλλουσα διαπίστωσε ότι εμφανίζονταν ετήσια εισοδήματα 19.500 ευρώ αντί για τα πραγματικά 7.200 ευρώ που λάμβανε ως μισθό.

Η αναντιστοιχία αυτή είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια κοινωνικών παροχών και επιδομάτων, καθώς και την επιβολή επιπλέον φόρου ύψους 1.500 ευρώ.

Η εργαζόμενη εντόπισε ότι τα δηλωθέντα ποσά προέρχονταν από τρεις διαφορετικές εταιρείες, ενώ ο εργοδότης της απέδωσε την ευθύνη για το σφάλμα στον λογιστή του.

Τέλος, η καταγγέλλουσα επισήμανε ότι ο Φίλιππος Καμπούρης τη διατηρούσε ασφαλισμένη στον ΕΦΚΑ ακόμα και μετά τη λήξη της συνεργασίας τους το 2024.

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Νέα στοιχεία σχετικά με τη φερόμενη δράση του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, έρχονται στο φως μέσα από καταγγελία πρώην εργαζόμενής του. Η ίδια περιέγραψε τις πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, ακολουθούνταν σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της εργασιακής της σχέσης μαζί του.

Οι νέες καταγγελίες έρχονται μία ημέρα μετά τις αποκαλύψεις της δικηγόρου της, σύμφωνα με τις οποίες εμφανίζονταν ως εργαζόμενη σε τρεις εταιρείες, ενώ η ίδια δεν είχε καμία γνώση ή εργασιακή σχέση.

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Η πρώην συνεργάτιδα μίλησε το βράδυ στην τηλεόραση του Kontra και εξήγησε πώς άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι υπήρχε κάτι ασυνήθιστο στην υπόθεσή της.

Από 7.200 ευρώ που ανέμενε, εμφανίστηκαν εισοδήματα 19.500 ευρώ

Όπως ανέφερε, εργαζόταν για τον Φίλιππο Καμπούρη από το 2021 έως το 2024, έχοντας αναλάβει την αρχισυνταξία και την παραγωγή των εκπομπών του. Αρχικά, όταν ξεκίνησε η συνεργασία τους, ανέλαβε την αρχισυνταξία της ιστοσελίδας του.

Η ίδια υποστήριξε ότι λάμβανε μηνιαίο μισθό 600 ευρώ, χωρίς να της καταβάλλονται επίδομα άδειας, δώρα Πάσχα ή δώρο Χριστουγέννων. Με βάση αυτά τα δεδομένα, στη φορολογική της δήλωση θα έπρεπε να εμφανίζονται ετήσια εισοδήματα ύψους 7.200 ευρώ.

Ωστόσο, όταν κλήθηκε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση για το οικονομικό έτος 2023, διαπίστωσε, όπως κατήγγειλε, ότι είχαν δηλωθεί στο όνομά της εισοδήματα συνολικού ύψους 19.500 ευρώ.

Η απώλεια των επιδομάτων και οι διαφορετικές εξηγήσεις

Η συγκεκριμένη απόκλιση, σύμφωνα με την καταγγελία της, είχε σημαντικές συνέπειες. Επειδή εμφανιζόταν να έχει υψηλότερο εισόδημα από αυτό που πραγματικά λάμβανε, έχασε κοινωνικές παροχές και επιδόματα που δικαιούνταν ως μονογονέας.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, σταμάτησε να λαμβάνει το επίδομα τέκνων, το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα στέγασης, καθώς και άλλες κοινωνικές παροχές. Τότε, όπως περιγράφει, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.

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Μαζί με τη δικηγόρο της επικοινώνησαν με τον Φίλιππο Καμπούρη προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος απέδωσε το πρόβλημα στον λογιστή, ενώ ο λογιστής, από την πλευρά του, το απέδιδε στη σύζυγό του.

Παράλληλα, όπως υποστήριξε, διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα ποσά είχαν δηλωθεί από τρεις διαφορετικές εταιρείες, ενώ η ίδια πληρωνόταν από άλλες εταιρείες. Επιπλέον, δύο από τις τρεις εταιρείες που φέρεται να δήλωσαν τα συγκεκριμένα εισοδήματα την είχαν ασφαλισμένη στον ΕΦΚΑ.

Η πρώην εργαζόμενη υποστηρίζει ακόμη ότι η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα να της προκύψει φόρος ύψους 1.500 ευρώ. Τέλος, ανέφερε ότι, παρότι η εργασιακή της σχέση με τον Φίλιππο Καμπούρη είχε ολοκληρωθεί το 2024, εκείνος, σύμφωνα με την καταγγελία της, εξακολουθούσε να την εμφανίζει ως ασφαλισμένη στον ΕΦΚΑ μέχρι και το 2025.

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