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Από μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης του Φίλιππου Καμπούρη ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι για τον εντοπισμό του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, που ερευνά η αστυνομία.

Η αρχή έγινε όταν η συγκεκριμένη γυναίκα διαπίστωσε ότι δήλωναν ψευδώς ότι της κατέβαλλαν αρκετά ποσά, τα οποία η ίδια δεν είχε λάβει ποτέ.

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«H ιστορία μου ξεκίνησε το φορολογικό έτος 2023, όταν είδα την φορολογική μου δήλωση ότι ήτανε 19.500 ευρώ. Ξεκίνησα να εργάζομαι το 2021. Όταν είχα μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, μου είχε προτείνει να δουλεύω μαζί του και να παίρνω 600 ευρώ, χωρίς δώρα Χριστουγέννων, χωρίς δώρο Πάσχα και χωρίς επιδόματα αδείας», ανέφερε στο MEGA η γυναίκα.

«Συνέχισα να δουλεύω και ήταν εργοδότης μου ο κ. Καμπούρης, όπου το 2024, όταν έπρεπε να κάνω τη φορολογική μου δήλωση για το 2023, ο λογιστής μου μού είπε ότι μου είχε δηλώσει 19.500 χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι έχει τεράστια απόσταση αυτό από τα λεφτά που έπαιρνα εγώ, γιατί ήταν 7.200 το χρόνο. Έχασα όλα τα επιδόματά μου».

Στη συνέχεια, η πρώην εργαζόμενη του Φίλιππου Καμπούρη εξήγησε τι συνέβη όταν προσπάθησε να δει τι γίνεται και πώς έχασε τα επιδόματα που έπαιρνε.

«Τον ενόχλησα πολλές φορές. Με έκανε μπαλάκι στον λογιστή. Ο λογιστής με έκανε μπαλάκι στη σύζυγό του. Η σύζυγός του μου έλεγε θα τον δω. Μετά με έκανε πάλι μπαλάκι στον Φίλιππο Καμπούρη. Κοινώς, ήμουνα το μπαλάκι τους για δύο μήνες», ανέφερε.

«Είχα κάνει όλες τις προσπάθειες και εγγράφως και τηλεφωνικώς για να μου διορθώσει το ποσό αυτό. Δεν με ενδιέφερε να φτάσω σε αυτό το σημείο, με την έννοια ότι εγώ ήθελα να παίρνω τα επιδόματά μου για να ζήσω τα παιδιά μου. Αφού εξάντλησα ό,τι είχα και δεν είχα, τότε κινηθήκαμε νομικά», κατέληξε.