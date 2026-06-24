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Το τελευταίο κομμάτι που συνδέει το Αγιόφυλλο με την Εγνατία Οδό αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο προσεχές καλοκαίρι.

Ο νέος σύγχρονος άξονας συνολικού μήκους 181,5 χιλιομέτρων θα συνδέσει τη Στερεά Ελλάδα με τη βόρεια χώρα προσφέροντας μεγαλύτερη οδική ασφάλεια.

Η λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης προς τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία βελτιώνοντας τις εμπορευματικές μεταφορές.

Η ολοκλήρωση του έργου ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου διευκολύνοντας τη διασύνδεση σημαντικών λιμενικών υποδομών της χώρας.

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Ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικών υποδομών που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, καθώς οι εργασίες στο τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Η παράδοση του βόρειου σκέλους του άξονα αναμένεται να αποτελέσει κομβικό γεγονός για το εθνικό οδικό δίκτυο, δημιουργώντας μια νέα, ταχύτερη διαδρομή που θα συνδέει την Αττική με τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο τμήμα που εκτείνεται από την περιοχή του Αγιόφυλλου έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό, το οποίο αποτελεί και το τελευταίο κομμάτι που απαιτείται για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. Με την παράδοσή του θα κλείσει οριστικά το παζλ του αυτοκινητοδρόμου, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να κινούνται σε έναν ενιαίο και σύγχρονο άξονα από τη Στερεά Ελλάδα έως τη βόρεια χώρα.

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Οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ ο στόχος που έχει τεθεί είναι το νέο τμήμα να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο καλοκαίρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά τις συνθήκες μετακίνησης, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.

Το βόρειο τμήμα του Ε65 έχει μήκος 70,5 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει έναν αυτοκινητόδρομο σύγχρονων προδιαγραφών με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Ο σχεδιασμός του στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην εξυπηρέτηση των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της χώρας.

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία 136 χιλιόμετρα του άξονα, από την Ανθήλη έως την Καλαμπάκα. Με την ολοκλήρωση και του τελευταίου τμήματος, το συνολικό μήκος του Ε65 θα φτάσει τα 181,5 χιλιόμετρα, δημιουργώντας έναν από τους σημαντικότερους κάθετους οδικούς διαδρόμους της Ελλάδας.

Η λειτουργία του νέου αυτοκινητοδρόμου αναμένεται να μειώσει αισθητά τους χρόνους μετακίνησης προς πολλές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Προορισμοί όπως τα Γρεβενά, το Μέτσοβο, η Κοζάνη και η Καστοριά θα γίνουν πιο προσβάσιμοι από την Αθήνα, ενώ ακόμη μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για τις μετακινήσεις μεταξύ Λαμίας και Εγνατίας Οδού, όπου ο απαιτούμενος χρόνος θα περιοριστεί σημαντικά.

Παράλληλα, ο Ε65 αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τις εμπορευματικές μεταφορές, καθώς θα ενισχύσει τη διασύνδεση σημαντικών λιμενικών υποδομών της χώρας. Η σύνδεση της Ηγουμενίτσας με τον Βόλο και η ταχύτερη πρόσβαση από τον Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να βελτιώσουν τη ροή εμπορευμάτων και να ενισχύσουν τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου.

Στο έργο απασχολούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι συνεχίζουν τις παρεμβάσεις ώστε να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες τεχνικές εργασίες. Παρά τις προκλήσεις που συνοδεύουν ένα τόσο μεγάλο κατασκευαστικό εγχείρημα, η εικόνα από το εργοτάξιο δείχνει ότι ο Ε65 βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την πλήρη λειτουργία του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις οδικές μετακινήσεις της χώρας.