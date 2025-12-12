Ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην ανάκληση του προϊόντος «OREO Cheesecakes» λόγω μη αναγραφής στην ετικέτα του γλυκού για την πιθανότητα παρουσίας αλλεργιογόνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διερεύνηση καταγγελίας, διαπίστωσε ότι στο προϊόν Oreo Cheescakers σε συσκευασία των 2x80g (κατεψυγμένο προϊόν), δεν αναγραφόταν στην ελληνική γλώσσα ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος», προειδοποίηση που αναγραφόταν στο γλυκό στην αγγλική γλώσσα.

Advertisement

Advertisement

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των παρτίδων του ανωτέρω προϊόντος που δεν αναφέρουν στην επισήμανση ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος» από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.