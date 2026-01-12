Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στην Εύβοια, καθώς μία 37χρονη δασκάλα δέχτηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ξυλοδαρμός της 37χρονης οφείλεται σε λόγους ζηλοτυπίας του συντρόφου, ο οποίος άρχισε να την βρίζει και στην συνέχεια της επιτέθηκε.

Η 37χρονη χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου νοσηλεύεται φέροντας πολλαπλές κακώσεις. Το θύμα κινήθηκε νομικά εναντίον του δράστη, με τις αρχές να αναζητούν τα ίχνη του.

