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Στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών έχει μπει τις τελευταίες ώρες ένα σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στις ψηφιακές πλατφόρμες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει πλήθος προβολών και αναπαραγωγών στο TikTok, διακρίνεται ξεκάθαρα ένα όχημα να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, με το ταχύμετρο να τερματίζει και να καταγράφει το εξωφρενικό νούμερο των 310 χιλιομέτρων την ώρα.

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Το ακραίο αυτό περιστατικό παραβατικότητας σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, και πιο συγκεκριμένα κοντά στο ύψος του Ωραιοκάστρου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου μετέτρεψε τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο σε προσωπική του πίστα, θέτοντας σε άμεσο και εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα όσων ανυποψίαστων πολιτών κινούνταν τη δεδομένη στιγμή στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το ψηφιακό ίχνος και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Παρότι η ανάρτηση του υλικού στο διαδίκτυο έγινε κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου, προκαλώντας σωρεία σχολίων από τους χρήστες που ζητούν την παρέμβαση των αρμοδίων, παραμένει προς το παρόν ασαφές το πότε ακριβώς έλαβε χώρα η συγκεκριμένη παράνομη δράση. Οι εικόνες ωστόσο σήμαναν συναγερμό, με την Ελληνική Αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη του οδηγού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. διεξάγουν ήδη εκτεταμένες ψηφιακές αναλύσεις, ερευνώντας το προφίλ που προχώρησε στη δημοσίευση, προκειμένου να εντοπιστεί ο κάτοχος του λογαριασμού και, κατ’ επέκταση, το άτομο που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι. Στόχος των Αρχών είναι να ταυτοποιηθεί το συντομότερο δυνατό ο δράστης αυτής της επικίνδυνης κούρσας, συλλέγοντας παράλληλα δεδομένα και από κάμερες κυκλοφορίας, ώστε να κληθεί να λογοδοτήσει για την εγκληματική οδική συμπεριφορά του.