Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά στη Βοιωτία επεκτάθηκε με ταχύτητα προς τη Δυτική Αττική, αφήνοντας πίσω της ένα εκτεταμένο μέτωπο καταστροφής που έφτασε μέχρι το Πόρτο Γερμενό. Οι ισχυροί άνεμοι και οι διαρκείς αναζωπυρώσεις δυσχέραναν σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ οι φλόγες κινήθηκαν ανεξέλεγκτα προς κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για προληπτικές εκκενώσεις.

Οι εικόνες που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός της EUROKINISSI αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Καμένες κατοικίες, ολοσχερώς κατεστραμμένα οχήματα –ανάμεσά τους και πυροσβεστικά που επιχειρούσαν στο μέτωπο– συνθέτουν ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Βαρύ είναι και το πλήγμα για την πανίδα της περιοχής, καθώς άγρια ζώα, μεταξύ αυτών και αγριογούρουνα, εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και εντοπίστηκαν νεκρά στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας πυρκαγιάς που μέσα σε λίγες ώρες αφάνισε περιουσίες και κόπους μιας ζωής.

Advertisement

Advertisement

Το τοπίο γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την ευρύτερη περιοχή των Βιλίων έχει αλλάξει δραματικά. Οι άλλοτε καταπράσινες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε απέραντα αποκαΐδια, ενώ η έντονη μυρωδιά του καμένου παραμένει διάχυτη σε ολόκληρη την περιοχή. Το φωτογραφικό οδοιπορικό στις πληγείσες ζώνες καταγράφει το εύρος των ζημιών και αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση αποτίμηση των καταστροφών, αλλά και ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν. Η οικολογική και περιουσιακή καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά αποτυπώνεται με τρόπο που προκαλεί έντονο προβληματισμό για το μέγεθος της τραγωδίας.