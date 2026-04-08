Μια βαθιά προσωπική και ιδιαίτερα φορτισμένη εξομολόγηση έκανε η Μαρία Κίτσου, μιλώντας ανοιχτά για τα τραυματικά βιώματα της παιδικής της ηλικίας. Η γνωστή ηθοποιός δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, περιγράφοντας περιστατικά κακοποίησης από τον πατέρα της και τονίζοντας πως η ίδια είναι επιζήσασα τέτοιων εμπειριών.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο vidcast «Rainbow Mermaids», η Μαρία Κίτσου αναφέρθηκε στις προσπάθειες που είχε κάνει να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον σε μικρή ηλικία. Όπως εξήγησε, αν και είχε επιχειρήσει να φύγει νωρίτερα, δεν βρήκε την απαραίτητη στήριξη από συγγενικά της πρόσωπα. Παρ’ όλα αυτά, επέλεξε να μην απομονωθεί και να μιλά ανοιχτά για όσα ζούσε, κάτι που όπως είπε τη βοήθησε ουσιαστικά. Παράλληλα, μίλησε και για το αυτοάνοσο νόσημα που αντιμετωπίζει, το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητά της.

Η ηθοποιός περιέγραψε ένα έντονο περιστατικό βίας με τον πατέρα της, που κατέληξε μέχρι και στην αστυνομία:

«Θυμάμαι ένα περιστατικό, ήμασταν με τον φίλο μου, με γυρνούσε στο σπίτι και μας είδε ο πατέρας μου, ο οποίος με είχε ήδη απειλήσει. Έπεσε κάποιο ξύλο… Πήγαμε στην αστυνομία. Ήταν σοκ. Ήμουν συνηθισμένη όμως σε βαριά περιστατικά στο σπίτι. Δεν είχα την ελευθερία. Εκείνη την περίοδο έφυγα από το σπίτι. Πήγα σε μια ξαδέλφη μου. Είχα δοκιμάσει και νωρίτερα, στα 17 μου να φύγω. Είχα πάει σε μια θεία μου, η οποία είχε αρχίσει και μου έλεγε ότι είχαν δίκιο οι γονείς μου, ενώ εγώ της έλεγα τι συνέβαινε. Γενικά ζητούσα βοήθεια. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού” και όλες αυτές οι γραμμές βοήθειας. Οι συγγενείς μου ήταν άνθρωποι ανάλγητοι. Αυτό που με έσωσε εμένα, ήταν ότι μιλούσα στις φίλες μου και στους φίλους μου. Δεν τα έκρυβα μέσα μου. Δεν τα κατάπινα. Μιλούσα, τους έλεγα τι μου συμβαίνει, τι μου έκαναν, τι μου έλεγαν. Ο αδελφός μου, που δεν το έκανε αυτό… ήταν πιο δύσκολα για εκείνον».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μιλώντας για τη δύναμη που βρήκε μέσα της, υπογράμμισε:

«Είμαι επιζήσασα τραυμάτων και κακοποίησης»

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στον νεότερο εαυτό της, με την ίδια να λυγίζει συναισθηματικά:

«Θα βάλω τα κλάματα τώρα. Θα της έλεγα ότι θα περάσει και δεν θα είναι πάντα έτσι. Είχε πολύ ανάγκη να το ακούσει».

Τέλος, η Μαρία Κίτσου αναφέρθηκε και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, αποκαλύπτοντας:

«Έχω ινομυαλγία, που αυτό μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου δυσκολεύει πολύ την καθημερινότητα. Διαγνώστηκε αργότερα από την περίοδο του κορωνοϊού. Έχεις πόνους σε όλο το σώμα, έχεις διάφορα αυτοάνοσα… Η ψυχολογία παίζει τεράστιο ρόλο. Ο γιατρός μου είχε πει να κάνω ψυχοθεραπεία και κολύμπι. Ψυχοθεραπεία έχω κάνει, εκεί κολύμπησα βαθιά».

