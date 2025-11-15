Η πολύκροτη υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία αφορά τα νεκρά μωρά στην Αμαλιάδα, φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν το οριστικό τέλος της, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου κρατείται ήδη στη φυλακή για τον θάνατο τεσσάρων από τα πέντε νεκρά μωρά που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ καλείται να δώσει εξηγήσεις και για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024.

Πληροφορίες της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» αναφέρουν ότι η Εισαγγελική Αρχή θεωρεί πλέον την ίδια ως τη μοναδική ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιώτη.

Η μητέρα της, μιλώντας στην εκπομπή, τόνισε: «Έχουμε να μιλήσουμε περίπου μια εβδομάδα. Περιμένει να δει τι γίνεται με τον Παναγιώτη. Τα αλλάζει συνεχώς. Τώρα λέει ότι δεν τα έχει σκοτώσει. Δεν βγάζεις άκρη μαζί της. Με παρακαλεί να πάω να την δω, αλλά εγώ αλήθεια δεν θέλω. Είναι πολύ δύσκολο, ένα παιδί στο χώμα και ένα παιδί στη φυλακή».

Συμπλήρωσε επίσης: «Έλεγε ότι ήθελε να πάρει κάποιον μαζί της. Έχει εμμονή με την Πόπη, όπως και μαζί μου. Είναι σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα και να κάνει διακοπές εκεί μέσα. Σαν να ζει τη δική της ζωή. Αλήθεια αναρωτιόμουν πώς μπορεί να γελάει και να κοιμάται, ενώ έχει κάνει αυτά τα πράγματα, και τη ρώτησα. Δεν μπορεί να μου απαντήσει».

Τέλος, αναφορικά με την καθυστέρηση στην έρευνα για τον θάνατο του πέμπτου παιδιού, η μητέρα κατέληξε: «Έχουν ψάξει τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα. Οι άλλοι που πρέπει να ελεγχθούν είναι οι ιατροδικαστές, γιατί όλα ξεκίνησαν από τα λάθη τους. Αν είχαν εκτελέσει σωστά τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και τη δουλειά τους, δε θα είχαμε φτάσει στο σημείο να κλαίμε τόσα παιδάκια».