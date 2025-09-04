Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου σχετικά με τα αίτια θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, καθώς σύμφωνα με το πόρισμα πρόκειται για δολοφονία.

Σύμφωνα με το Mega, το πόρισμα καταδεικνύει ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ασφυκτικό θάνατο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, εντοπίζει δύο σημαντικά λάθη στο πόρισμα του Ανδρέα Γκότση και των υπόλοιπων παθολογοανατόμων.

Όπως εξηγεί, δεν υπάρχει εγκολεασμός εντέρου, αλλά σήψη εντέρου. Το δεύτερο και πιο κρίσιμο σημείο αφορά την αναφορά των υπολοίπων παθολογοανατόμων για υποξία «προ ωρών», η οποία σύμφωνα με τον κ. Ανεστάκη δεν ισχύει, καθώς όλα φαίνεται να συνέβησαν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών σήμερα στον Κορυδαλλό

Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης (4/9) κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο.