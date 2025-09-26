Με σημερινή ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, απαντάει σε δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Κ. Τζαβέλλας για αιτήματα εκταφής

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Η ανακοίνωση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, όπως αναφέρει το dikastiko.gr έρχεται την ώρα που η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να εξετάσει τέσσερα αιτήματα εκταφής σορών θυμάτων.

Κεντρικό αίτημα είναι αυτό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στη δωδέκατη ημέρα απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας την εκταφή του 22χρονου γιου του, Ντένις.

Στο σχετικό υπόμνημα, που φέρει τις υπογραφές 78 συγγενών θυμάτων, επισημαίνεται η ανάγκη λήψης γενετικού και βιολογικού υλικού ώστε να γίνουν ιστολογικές, τοξικολογικές, βιοχημικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου.

Όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης,στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» (ANT1) «τώρα βάλλεται η δικαιοσύνη ότι καθυστερεί αλλά όταν υποβάλλεται ένα αίτημα και έχει ήδη ξεκινήσει μια απεργία πείνας, ο κόσμος ξεκινάει και μετράει από εκεί, δεν μετράει από το γεγονός ότι στη νομοθεσία μας υπάρχουν προθεσμίες για να απαντήσουν οι δικαστικές εξουσίες και οι οποίες προθεσμίες, αν δεν περάσουν, δημιουργούνται ακυρότητες στις αποφάσεις τους […]«Σήμερα είναι η δέκατη μέρα από την υποβολή αιτήματος του Πάνου Ρούτσι και εκτιμώ ότι η Δικαιοσύνη θα απαντήσει ταχύτατα»».

Παράλληλα, αίτημα εκταφής κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη Ψαροπούλου, επικαλούμενη αμφιβολίες για την ταυτότητα της σορού και ζητώντας εκ νέου εξέταση DNA, καθώς και διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών ελέγχων.

Αντίστοιχα, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης ζήτησε την εκταφή της συζύγου του, Βασιλικής Χλωρού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επαναληπτική ταυτοποίηση DNA για την αποφυγή ενδεχόμενων λαθών, αλλά και για να εξεταστεί η πιθανή παρουσία επιταχυντικών υλικών καύσης, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη ως προς τα αίτια θανάτου.

Επιπλέον, ο Παύλος Ασλανίδης, μέσω του συνηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη, ζήτησε την εκταφή του γιου του Δημήτρη, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA και στα πέντε από τα οκτώ «ορφανά» τεμάχια που τοποθετήθηκαν στο φέρετρο, καθώς μέχρι σήμερα έχει εξεταστεί γενετικά μόνο μέρος αυτών. Στο ίδιο αίτημα τονίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τη διαπίστωση των αιτιών θανάτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο χρόνο, όσο η ανακριτική διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη, είχαν υποβληθεί τρία προηγούμενα αιτήματα εκταφής από συγγενείς θυμάτων, τα οποία απορρίφθηκαν τόσο από τον εφέτη ανακριτή όσο και από το Συμβούλιο Εφετών.

Μετά την ολοκλήρωση της δεκαήμερης προθεσμίας για την κατάθεση υπομνημάτων των διαδίκων και την παράδοση της εισαγγελικής πρότασης, οι δικαστικοί λειτουργοί καλούνται πλέον να εκδώσουν αποφάσεις για τα νέα αιτήματα, με το βλέμμα της κοινωνίας στραμμένο κυρίως στην υπόθεση του κ. Ρούτσι λόγω της απεργίας πείνας που συνεχίζει στην πλατεία Συντάγματος.

