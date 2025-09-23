«Μπάζωμα» και «Δολοφονία».

Είναι δύο λέξεις από τις οποίες πολύ δύσκολα θα ξεφύγει η κυβέρνηση. Πέφτουν έξω όσοι υπολόγιζαν ότι η πολιτική ατζέντα αλλάζει, με όσα προκύπτουν (ΟΠΕΚΕΠΕ) με όσα προσφέρονται (βλέπε παροχές ΔΕΘ).

Συλλαλητήρια για τα Τέμπη ξαναγίνονται. Πλατείες ξαναγεμίζουν. Γήπεδα αντηχούν (την Κυριακή και από τα δύο “πέταλα”, στον ποδοσφαιρικό αγώνα Λάρισα-ΑΕΚ, φώναζαν το ίδιο σύνθημα με τη λέξη «δολοφονία» για τα Τέμπη).

Στην αμφισβήτηση με στόχο την κυβέρνηση προστίθεται ένα νέο στοιχείο, όλο και εντονότερα: Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας και της ορθότητας των χειρισμών από την Δικαιοσύνη.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τον γιο του στα Τέμπη, στην συνείδηση κάθε πατέρα και μητέρας νομιμοποιείται. Ακόμα και αν είναι στα όρια της λογικής, ή στα όρια της ανθρώπινης αντοχής, ποιος μπορεί να σταθεί και να κοιτάξει στα μάτια αυτόν τον πατέρα για να του πει «όχι»;

Aυτή την ώρα, η άρνηση δικαστών να ικανοποιήσουν όλα τα αιτήματα συγγενών θυμάτων, από το άνοιγμα του φακέλου της υπόθεσης μέχρι την εκταφή, δεν συνάδει με το λαϊκό αίσθημα. Έχουν άδικο που απαντούν με βάση τους νόμους και τους κανόνες, τους οποίους έχουν ορκιστεί να εφαρμόζουν; Έχουν άδικο που επικαλούνται το Σύνταγμα; Όχι, άδικο δεν έχουν, αλλά δεν έχουν μαζί τους και την κοινωνία. Και ο σκοπός της Δικαιοσύνης – πέρα από όλα τα άλλα – είναι και να κάνει την κοινωνία να αισθάνεται, ότι το Δίκαιο καθισχύει.

Δεν λέω ότι πρέπει να συναινέσει σε μία εκταφή αύριο το πρωί ένας εισαγγελέας ή ένα δικαστήριο, μόνο και μόνο για να κοπάσουν αντιδράσεις σε πλατείες και γήπεδα. Λέω, όμως, ότι η Δικαιοσύνη ζει μία από τις κρισιμότερες ώρες της ιστορίας της στη χώρα μας: Είναι η στιγμή να βγει μπροστά και πάνω από κάθε άλλο «σύστημα». Πολιτικό, μιντιακό ή ακόμα και σύστημα συμφερόντων.

Μπορεί να μην πείσει τους πάντες. Όμως θα είναι αρκετό αν πείσει τους πολίτες που το εννοούν ειλικρινά, όταν λένε ότι θέλουν να μάθουν την αλήθεια.