Credits: ΕΡΤ - Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στα παρκαρισμένα οχήματα

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στην Εκάλη, προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο σαν να μην συνέβη τίποτα.

Το περιστατικό συνέβη στις 07:20 το πρωί της Κυριακής (21/9) στην οδό Ήρας, με το οδηγό να έρχεται από την Αγία Μαρίνα Εκάλης, κατευθυνόμενος προς Πεντέλη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο οδηγός του ΙΧ χάνει για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούεται με τα παρκαρισμένα οχήματα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Η ιδιοκτήτρια του οχήματος, η οποία ξύπνησε από τον θόρυβο της σύγκρουσης, έκανε καταγγελία στις αρχές, ωστόσο δεν θα λάβει καμία αποζημίωση, από την στιγμή που δεν έχει εντοπιστεί ακόμα ο οδηγός του ΙΧ.