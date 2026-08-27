Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια μερική έκλειψη Σελήνης θα είναι ορατή από την Ελλάδα τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου κατά τη διάρκεια της οποίας ένα τμήμα του σεληνιακού δίσκου θα καλυφθεί από τη σκιά της Γης.

Η παρατήρηση του φαινομένου θα είναι περιορισμένη καθώς θα συμπέσει με την ανατολή του Ήλιου και τη δύση της Σελήνης, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ανεμπόδιστης θέας προς τον ορίζοντα.

Το μέγιστο της έκλειψης δεν θα καταστεί ορατό από τη χώρα μας, καθώς η Σελήνη θα έχει ήδη δύσει πριν από την ολοκλήρωση του φαινομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρατηρήσουν το γεγονός με γυμνό μάτι, εφόσον ο ουρανός είναι καθαρός, χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικών προστατευτικών γυαλιών.

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Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν όσοι κοιτάξουν τον ουρανό τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, καθώς θα σημειωθεί μερική έκλειψη Σελήνης, η οποία θα είναι ορατή και από την Ελλάδα.

Η έκλειψη δεν θα είναι εύκολο να παρατηρηθεί σε όλη την εξέλιξή της από τη χώρα μας, καθώς το σημαντικότερο μέρος του φαινομένου θα συμπέσει με την ανατολή του Ήλιου και τη δύση της Σελήνης.

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Σύμφωνα με το astro.planitario.gr, η έκλειψη της 28ης Αυγούστου θα είναι μερική, καθώς μόνο ένα τμήμα του σεληνιακού δίσκου θα περάσει μέσα από την κυρίως σκιά της Γης.

Ποια ώρα θα κορυφωθεί το θέαμα στην Ελλάδα

Για όσους βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το καλύτερο χρονικό σημείο για την παρατήρηση αναμένεται περίπου στις 06:50, μόλις λίγα λεπτά πριν από τη δύση της Σελήνης, στις 06:55.

Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, εκείνη την ώρα περίπου το 80% του σεληνιακού δίσκου θα βρίσκεται μέσα στη σκιά της Γης.

Το πραγματικό μέγιστο της έκλειψης θα σημειωθεί στις 07:12, όμως μέχρι τότε η Σελήνη θα έχει ήδη δύσει στην Ελλάδα και επομένως το συγκεκριμένο στάδιο δεν θα είναι ορατό από τη χώρα μας.

Οι βασικές ώρες της έκλειψης

Το φαινόμενο θα ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, με τη Σελήνη να εισέρχεται αρχικά στην παρασκιά της Γης. Στη συνέχεια θα αρχίσει η μερική φάση.

Οι βασικές ώρες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα αστρονομικά δεδομένα, είναι:

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04:23: Έναρξη έκλειψης παρασκιάς

05:33: Έναρξη μερικής έκλειψης

06:50: Καλύτερη στιγμή παρατήρησης για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

06:55: Δύση της Σελήνης

07:12: Μέγιστο της έκλειψης, που δεν θα είναι ορατό από την Ελλάδα

08:51: Λήξη μερικής έκλειψης

10:01: Ολοκλήρωση της έκλειψης παρασκιάς

Έτσι, για τους παρατηρητές στην Ελλάδα το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο είναι περίπου από τις 05:33 έως τις 06:55.

Διαφορετική ώρα ανάλογα με την πόλη

Η ώρα κατά την οποία θα μπορεί κανείς να δει το μεγαλύτερο μέρος της έκλειψης διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τη γεωγραφική θέση.

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Ενδεικτικά, οι καλύτερες ώρες παρατήρησης είναι:

Αλεξανδρούπολη: 06:37

Αθήνα: 06:50

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Ηράκλειο: 06:49

Βόλος: 06:53

Θεσσαλονίκη: 06:50

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Λάρισα: 06:55

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Πάτρα: 06:59

Επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα, ιδιαίτερη σημασία έχει το σημείο από όπου θα επιχειρήσει κάποιος να παρακολουθήσει το φαινόμενο. Κτίρια, λόφοι, βουνά ή άλλα εμπόδια μπορούν να κρύψουν τη Σελήνη και να κάνουν δύσκολη, ή ακόμη και αδύνατη, την παρατήρηση των τελευταίων λεπτών.

Για την παρατήρηση μιας σεληνιακής έκλειψης δεν χρειάζονται ειδικά προστατευτικά γυαλιά, σε αντίθεση με την έκλειψη Ηλίου. Το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι, εφόσον ο ουρανός είναι καθαρός και υπάρχει ανεμπόδιστη θέα προς τον ορίζοντα.

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Γιατί συμβαίνει η έκλειψη

Η έκλειψη Σελήνης συμβαίνει όταν Ήλιος, Γη και Σελήνη ευθυγραμμίζονται, με τη Γη να βρίσκεται ανάμεσά τους. Έτσι, η Γη εμποδίζει μέρος ή το σύνολο του ηλιακού φωτός να φτάσει στη Σελήνη και η σκιά της πέφτει πάνω στον φυσικό μας δορυφόρο.

Στην περίπτωση της 28ης Αυγούστου, ολόκληρη η Σελήνη δεν θα περάσει μέσα από την κυρίως σκιά της Γης. Για τον λόγο αυτό πρόκειται για μερική και όχι ολική έκλειψη Σελήνης.