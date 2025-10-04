Μεγάλες ποσότητες εξαρτημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τουλάχιστον ακόμη 30 λειτουργικά όπλα είχαν μαζί τους οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν στον Έβρο με 147 πιστόλια σε σάκους, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, στο ΕΡΤNews.

«Υπήρχαν πληροφορίες ότι με κάποιο τρόπο θα προσπαθούσαν να εισάγουν αυτόν τον οπλισμό στη χώρα μας, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία βέβαια. Γι’ αυτό και χρειάστηκε οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν αρκετές ώρες στην παραμεθόριο περιοχή. Μάλιστα, με τη συνδρομή ειδικής ομάδας της Αλεξανδρούπολης, για να διαπιστώσουν αν έχει γίνει όντως η παράνομη είσοδος αυτών των ατόμων και πού ακριβώς κρύβονταν.Τα άτομα αυτά κρύβονταν σε σημείο με υψηλή βλάστηση για να μην μπορούν να γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς» ανέφερε.

«Ο αριθμός των εξαρτημάτων μας δείχνει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθούν τουλάχιστον ακόμη 30 λειτουργικά όπλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, προσθέτοντας ουσιαστικά κάποια πλαστικά μέρη τα οποία έλειπαν από αυτά. Το έχουμε δει στο παρελθόν να δημιουργούνται τέτοια μέρη με εκτυπωτές 3D» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα αυτά «δεν θα κατέληγαν μόνο σε μία πόλη, όπως για παράδειγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που ήταν ο πλησιέστερος ίσως προορισμός, ακόμη και στην Αττική ή και σε άλλες πόλεις, όπου θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε εγκληματικά χέρια μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτόν τον οπλισμό».