Ομάδα Τούρκων εμπόρων όπλων, που πέρασαν παράνομα στη χώρα μας με εκατοντάδες πιστόλια και γεμιστήρες, συνέλαβαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 13 άτομα, έξι γυναίκες και επτά άνδρες, που κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο και στην κατοχή τους είχαν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες.



Οι αστυνομικοί του αποκαλούμενου Ελληνικού FBI έφθασαν στα ίχνη τους εκμεταλλευόμενοι πληροφορίες, αλλά όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές ενημέρωσης οι συλληφθέντες αρνούνται να αποκαλύψουν στις ελληνικές αρχές τα σχέδιά τους, τους προμηθευτές τους, αλλά και το πιο βασικό ποιος ήταν ο προορισμός και οι παραλήπτες των όπλων.