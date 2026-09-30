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Ομαλά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος που πραγματοποίησε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε ύποπτο αντικείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε σημειωθεί κυκλοφοριακό έμφραγμα, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. είχε προχωρήσει σε αποκλεισμό της περιοχής γύρω από το Σύνταγμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία:

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Στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, από το ύψος της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

Στην οδό Σταδίου, από το ύψος της οδού Αμερικής.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης του ΤΕΕΜ και τη διαπίστωση ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήρθησαν και οι δρόμοι δόθηκαν εκ νέου στην κυκλοφορία.