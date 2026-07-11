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Η Λελέ Γκόφα έκανε μια έξυπνη φάρσα στον Στέλιο Ρόκκο, εκμεταλλευόμενη την αγάπη του για το μποστάνι του. Του έστειλε μια επεξεργασμένη φωτογραφία που έδειχνε κατσίκες να έχουν μπει στον χώρο και να καταστρέφουν τα καρπούζια του.

Ο τραγουδιστής ανησύχησε αμέσως, της τηλεφώνησε ζητώντας να διώξει τα ζώα και έσπευσε στο σημείο για να προστατεύσει την παραγωγή του. Το απολαυστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσίευσε ο ίδιος στο TikTok.

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Εκεί, διαπίστωσε όμως πως είχε πέσει θύμα μία καλοστημένης φάρσας. «Συνήθως τις φάρσες τις κάνω εγώ… Αυτή τη φορά όμως ήμουν το θύμα!», σχολίασε ο τραγουδιστής με χιούμορ στη λεζάντα που συνόδευε το κλιπ.