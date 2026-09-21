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Η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των κλήσεων στο κινητό των παραβατών το τελευταίο διάστημα δίνει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε απατεώνες να εξαπατήσουν ανυποψίαστους οδηγούς.

Την ώρα που ολοένα και περισσότερες κάμερες τοποθετούνται στους δρόμους -κυρίως της Αθήνας-, και οι κλήσεις για τις βεβαιωμένες παραβάσεις μπορούν πλέον να αποσταλούν και ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου, αρκετοί επιτήδειοι στήνουν ηλεκτρονικές απάτες με σκοπό να «αδειάσουν» τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών.

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Τους τελευταίους μήνες αφθονούν τα περιστατικά μαζικής αποστολής μηνυμάτων SMS ή email, με τα οποία οι δράστες ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι δήθεν έχει καταγραφεί κάποια τροχαία παράβαση από κάμερα ή άλλο σύστημα της τροχαίας και ότι εκκρεμεί η πληρωμή του προστίμου.

Ως αποστολέας του μηνύματος εμφανίζεται το «ELAS-GR», παραπέμποντας φυσικά στην ελληνική αστυνομία.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί μία από τις πιο γνωστές μορφές ηλεκτρονικής απάτης, γνωστή ως phishing, κατά την οποία οι επιτήδειοι δημιουργούν ιστοσελίδες με url/διευθύνσεις που μιμούνται εκείνα των επίσημων κρατικών υπηρεσιών.

Έτσι, τα μηνύματα εμφανίζονται πιο πειστικά, κάνοντας πιθανότερο κάποιος παραλήπτης να πατήσει πάνω στον σύνδεσμο, ειδικά πάνω στον πανικό του.

Οι απατεώνες φυσικά έχουν σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στα τραπεζικά στοιχεία των θυμάτων και προχωρούν σε παράνομες χρεώσεις ή άλλες οικονομικές απάτες. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι σύνδεσμοι αυτοί μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στην εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στη συσκευή του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική αστυνομία έχει ενημερώσει επανειλημμένα τους πολίτες ότι δεν πρέπει να πατούν πάνω στους συγκεκριμένους συνδέσμους, και φυσικά να μην εμπιστεύονται μηνύματα που ζητούν άμεση πληρωμή ή καταχώριση προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμων που αποστέλλονται με SMS ή email.