Ενας 17χρονος από την Ελευσίνα, μαζί με τους γονείς του, συνελήφθησαν καθώς ο πρώτος απείλησε μαθητή σχολείου με τη χρήση όπλου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος σε συνεργασία με άλλους τέσσερις νεαρούς προσέγγισαν έναν μαθητή σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος. Εκεί, τον εξύβρισαν και, στη συνέχεια, ο 17χρονος απείλησε τον μαθητή, επιδεικνύοντας ένα πιστόλι που είχε κρυμμένο κάτω από το μπουφάν του.

Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας άρχισαν τις έρευνες και ταυτοποίησαν τον 17χρονο.

Συνελήφθη μαζί με τους γονείς του, ηλικίας 45 και 53 ετών, και σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες που περιλαμβάνουν παράβαση των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Στη συνέχεια, σε επιχείρηση στο σπίτι τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής,

αεροβόλο πιστόλι,

σιδερογροθιά,

στιλέτο,

σουγιάς,

2 μαχαίρια,

85 κυνηγητικά φυσίγγια,

κροτίδα καθώς και

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.

Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.