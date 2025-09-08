Ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν για το νέο περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης σε μεγάλη ιδιωτική κλινική στην Αθήνα.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην οικογένεια του ασθενούς ενώ παράλληλα δημιουργεί πολλά ερωτηματικά σχετικά με το εάν τηρούνται, τελικά, τα ιατρικά πρωτόκολλα που αφορούν την ασφαλείας στα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύτρια προχώρησε σε χορήγηση αίματος λανθασμένης ομάδας σε άνδρα ασθενή. Το περιστατικό αντιλήφθηκε η σύζυγός του, η οποία ειδοποίησε άμεσα το προσωπικό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία, αφού ήδη είχαν χορηγηθεί περίπου 40 ml από τα 200 ml της φιάλης.

Παράλληλα ειδοποίησε και την Αστυνομία όπου Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Για το περιστατικό συνελήφθησαν μια 26χρονη νοσηλεύτρια, μια 32χρονη γιατρός και ένας 50χρονος γιατρός για έκθεση σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της «Ευρωκλινικής» για το περιστατικό

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.