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Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιστήμονες υγείας που ανέλυσαν τις επιπτώσεις της νόσου και τις σύγχρονες ιατρικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή της.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η παρουσιάστρια μίλησε για την τρέχουσα καθημερινότητά της μακριά από την τηλεόραση, τονίζοντας ότι απολαμβάνει την ελευθερία και τον χρόνο με την οικογένειά της.

Η ίδια απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση σχετικά με τα σενάρια τηλεοπτικής επιστροφής της, ενώ χαρακτήρισε τη μακρόχρονη πορεία της στον χώρο ως μια φανταστική εμπειρία.

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Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε για λίγο στον ρόλο της παρουσιάστριας, αυτή τη φορά στο πλευρό του Άκη Πετρετζίκη, με αφορμή την παρουσίαση της έρευνας και της πρωτοβουλίας με τίτλο «Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή», που έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από την παχυσαρκία.

Η Ελένη Μενεγάκη για το αν της λείπει η τηλεόραση

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης η Ελένη Μενεγάκη έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Η παρουσιάστρια, μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση, απαντώντας στο αν της λείπει η μικρή οθόνη, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η αποχή από την καθημερινή τηλεοπτική δραστηριότητα.

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«Για την παρουσίαση δεν είχα άγχος, γιατί η παρουσίαση είναι η δουλειά που κάνω από 20 χρονών. Είχα άγχος όμως, ξέροντας ότι θα ξαναδώ πάρα πολύ κόσμο που από τη μία χαίρομαι που θα τους ξαναδώ, αλλά που δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει κανείς να μάθει από μένα μετά από δυόμισι χρόνια που είμαι μακριά από την τηλεόραση…

Φόρεσα τα παπούτσια της παρουσιάστριας, ανέβηκα δύο πατώματα και ήρθα να κάνω τη δουλειά μου. Κάποιες στιγμές μου λείπει η τηλεόραση. Δεν μπορώ να σας πω όμως ότι είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι καθημερινά» ανέφερε αρχικά η Ελένη Μενεγάκη.

Η νέα καθημερινότηα μακριά από την τηλεόραση

Η Ελένη Μενεγάκη μίλησε για την καθημερινότητά της αυτή την περίοδο, αναφερόμενη στις νέες συνήθειες που έχει υιοθετήσει, αλλά και στις στιγμές που απολαμβάνει δίπλα στα παιδιά της.

«Είναι διαφορετική από ό,τι ήταν πρώτα. Δηλαδή τι έχει αλλάξει; Έχει αλλάξει η ισορροπία της μέρας. Ας πούμε, δεν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρωινό μου ελεύθερο. Ποτέ. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνω ένα πράγμα κάθε μέρα, λες και χτυπάω κάρτα. Κάνω αυτό που κάνει κάθε μάνα. Θα ξυπνήσω το πρωί. Έχω τη μικρή μου ακόμα στο σπίτι. Πρέπει να ετοιμάσω το πρωινό. Πρέπει να ετοιμάσω φαγητό, να πάρει στο σχολείο. Μετά ανοίγω εκείνη την ώρα, μόλις φύγει το παιδί, όλα τα κανάλια και φυσικά τα ειδησεογραφικά, αλλά και όχι μόνο.

Μετά ξεκινάει η μέρα μου όπως πάει. Μπορεί να βγω έξω για ψώνια, μπορεί να πάω για περπάτημα, μπορεί να έχω κάποιο ραντεβού, μπορεί να κάτσω να μαγειρέψω, μπορεί οτιδήποτε. Δεν είναι όμως κάθε μέρα ίδια, γιατί αυτό που έχει αλλάξει πιο πολύ είναι ότι μπορώ να κάνω ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι μου. Έτσι, θέλω να ταξιδέψω; Φύγαμε».

«Είχα την τύχη να μπορώ να τρώω και να μην παχαίνω»

Με αφορμή το θέμα της εκδήλωσης, η Ελένη Μενεγάκη δέχθηκε ερώτηση για το αν, στα χρόνια που βρισκόταν στην τηλεόραση, είχε νιώσει την πίεση να ακολουθεί τα καθιερωμένα πρότυπα ομορφιάς, σύμφωνα με τα οποία οι παρουσιάστριες έπρεπε να έχουν πάντα αδύνατη σιλουέτα.



«Ποτέ δεν μπήκα σε αυτό το κομμάτι του να προσέχω. Ήμουν αδύνατη. Είχα αυτή την τύχη να μπορώ να τρώω και να μην παχαίνω, οπότε δεν ένιωσα ότι πρέπει κάτι να αλλάξω. Στην πορεία που άρχισα να παίρνω λίγο βάρος, όσον αφορά την περίοδο με τις εγκυμοσύνες μου, ναι, εκεί ήταν οι μόνες φορές στη ζωή μου που πήγα σε διατροφολόγο και μπήκα σε ένα πρόγραμμα. Δεν ήμουν για περπατήματα. Κοιμόμουν όρθια με τόσα μωρά…».

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Αναφερόμενη στο μυστικό της ομορφιάς και της φρεσκάδας της, η Ελένη Μενεγάκη έδωσε μια απάντηση που ξεπέρασε τα συνηθισμένα και δεν αφορούσε την εξωτερική της εικόνα.



«Νομίζω καλή καρδιά. Δεν θέλω να πω ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά έχω καλή και ζεστή καρδιά και νομίζω ότι αυτό με βοηθάει πάρα πολύ».

«Έχω περάσει φανταστικά μέσα στην τηλεόραση»



Η τηλεόραση δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συζήτηση. Απαντώντας στο αν θα μπορούσε να υπάρξει μια δεύτερη Ελένη Μενεγάκη στη μικρή οθόνη, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία της, θυμήθηκε τα πρώτα βήματα της ιδιωτικής τηλεόρασης και μίλησε για τις συνθήκες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της προσωπικής της τηλεοπτικής ταυτότητας.

«Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν θα πω ποτέ κάτι τέτοιο. Πάτε να με μπλέξετε σε περιπέτειες. Φιλιά στον ΑΝΤ1! Χαίρομαι που σας λείπω. Σας αγαπώ πολύ. Σας σκέφτομαι κι εγώ κάποιες στιγμές, κάποιες άλλες στιγμές όχι.

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Κι όπως είπα και στον φίλο μου τον Δήμο Βερύκιο, που τον είδα τυχαία το βράδυ σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά και είδα στο Internet τις δηλώσεις του. Δεν του τα είπα ακριβώς έτσι, αλλά εντάξει, όταν μεταφέρεις κάτι που σου λέει κάποιος άλλος σε ένα τρίτο πρόσωπο, έχει περάσει ήδη πολλές πλευρές. Του είπα με λίγα λόγια αυτό που θα πω τώρα και σε εσάς.

Έχω περάσει φανταστικά μέσα στην τηλεόραση. Έχω γευτεί την τηλεόραση, μέσα από την ιδιωτική φυσικά τηλεόραση, από τα γεννοφάσκια της και έχω περάσει του ονείρου. Από την άποψη ότι όταν εγώ ξεκίνησα υπήρχε πάρα πολλή υπομονή στην τηλεόραση. Δύο κανάλια ήταν, η υπομονή φανταστική, οπότε μπορούσες να πάρεις τον χρόνο σου, να μάθεις να ξεπεράσεις τις φοβίες σου, να σε προσέξουν, να μάθεις από τους άλλους, να κάνεις αυτό που έκανα εγώ, τρεις δεκαετίες γεμάτες με πράγματα που μου άρεσαν.

Δεν ήρθα ποτέ σε δύσκολη θέση, γιατί την εκπομπή που επέλεξα, επέλεξα και να μείνω μαζί της, χωρίς να δοκιμάσω ποτέ κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος. Αυτό ήθελα, αυτό έπραξα. Η ιστορία θα τα πει τα υπόλοιπα. Έκανα λοιπόν μια εκπομπή που έγινε ένα με μένα. Την έκανα έτσι όπως εγώ αισθανόμουν.

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Έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές, έχω γελάσει πολύ. Δεν ξέρω σήμερα αν έχουν τα περιθώρια οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στην τηλεόραση να γελάνε. Εμείς που δουλεύαμε, γελούσαμε μέσα στην εκπομπή, πίσω από την εκπομπή. Το ευχαριστιόμασταν. Λέω ότι εγώ, επειδή πέρασα μέσα από τα αθώα της τηλεόρασης, γελάσαμε και πάρα πολύ. Είχαμε το περιθώριο να είμαστε πιο χαλαροί. Αυτό θέλω να πω» απάντησε η Ελένη Μενεγάκη.

Η Ελένη Μενεγάκη δεν θέλησε να ασκήσει αρνητική κριτική στη σημερινή τηλεοπτική εικόνα, επισημαίνοντας ουσιαστικά πως οι αλλαγές που σημειώνονται στον χώρο αποτελούν ένα φυσικό κομμάτι της εξέλιξής του.



«Τι έχει σήμερα η τηλεόραση; Άκου να δεις. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι μέσα στα χρόνια αλλάζουμε, αλλάζει ο χαρακτήρας σε όλους τους χώρους. Και στην τηλεόραση αλλάζει και εξελίσσεται και αλλάζει και βλέπεις πιο πολύ το ένα, πιο λίγο το άλλο και θα ξαναλλάξει, ρε παιδιά. Έτσι είναι».

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Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις της, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην έννοια της ευτυχίας, εκφράζοντας τη δική της αντίληψη για όσα έχουν πραγματική σημασία στη σημερινή της ζωή.

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«Έχω ζήσει πολλές ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή μου. Εξακολουθώ να τη ζω με όποιες δυσκολίες πάντα μπαίνουν και βγαίνουν στη ζωή μας. Και θα συνεχίσω να τη ζω, γιατί είναι ο οδηγός της ευτυχίας, της χαράς, του γλεντιού, του κεφιού και της αγάπης».

Τι είπε για την τηλεοπτική της επιστροφή

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που την θέλουν να επιστρέφει στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατα τα σενάρια περί συζητήσεων με τον ΣΚΑΪ, η Ελένη Μενεγάκη δεν θέλησε να δώσει σαφή απάντηση, επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας τις σχετικές πληροφορίες. Ερωτηθείσα, μάλιστα, τι είδους τηλεοπτικό εγχείρημα θα μπορούσε να την πείσει να επιστρέψει στη μικρή οθόνη, απάντησε χαρακτηριστικά:

«Λοιπόν, άλλοι πληρώνονται γι’ αυτό. Γι’ αυτό πληρώνονται όσοι στήνουν τα κανάλια. Δεν θα σας απαντήσω εκείνο. Εγώ απαντάω σαν παρουσιάστρια. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω».

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Άκης Πετρετζίκης-Ελένη Μενεγάκη

Ελένη Μενεγάκη

Κατερίνα Ζαρίφη-Ελένη Μενεγάκη

Άκης Πετρετζίκης-Ελένη Μενεγάκη

Ελένη Μενεγάκη-Ευριπίδης Γουργουλίδης (Sr. Communication & Public Affairs Manager Greece & Cyprus, Novo Nordisk Hellas)

Η παρουσιάστρια ανέλαβε τον συντονισμό της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχε και ο σεφ Άκης Πετρετζίκης, που συνεργάζεται με την εταιρεία στο πλαίσιο της προώθησης της ισορροπημένης διατροφής. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η διατροφή, η υγεία και η παχυσαρκία, ενώ παρουσιάστηκαν επίσης επιστημονικές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας και τις σύγχρονες ιατρικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή της.

Στη συζήτηση συμμετείχαν καταξιωμένοι και διακεκριμένοι επιστήμονες υγείας, οι οποίοι ανέλυσαν τις διαφορετικές παραμέτρους της παχυσαρκίας.