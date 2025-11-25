Με έντονη συγκίνηση, αλλά και με στιγμές που γέννησαν σοβαρούς προβληματισμούς για την πραγματική έκταση και τις πολλές μορφές της έμφυλης βίας, πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Πειραιώς 131 η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο, το Institute of European Democrats (IED) και ο οργανισμός Γίνε Άνθρωπος.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος τόνισε ότι η κοινωνία δεν μπορεί πλέον να αποστρέφει το βλέμμα από την έμφυλη βία και υπογράμμισε την ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων, ουσιαστικής πρόληψης και πραγματικής στήριξης των θυμάτων.

Οι ανθρώπινες ιστορίες, οι εμπειρίες των θυμάτων, η επιστημονική τεκμηρίωση και οι πολιτικές παρεμβάσεις δημιούργησαν ένα περιβάλλον αλήθειας και ειλικρινούς διαλόγου.

Οι οικογένειες των θυμάτων στο κέντρο της βραδιάς

Τη συγκλονιστικότερη στιγμή της εκδήλωσης, αποτέλεσε η συζήτηση με τις οικογένειες θυμάτων γυναικοκτονιών να μεταφέρουν το ανείπωτο βάρος της απώλειας.

Οι:

Αλεξάνδρα Μάκου

Κατερίνα Κώτη

Ελένη Κρεμαστιώτη

Γιάννης & Κούλα Τοπαλούδη

μίλησαν για τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια, θάρρος και δύναμη, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη.

Ιδιαίτερη τιμή για τη βραδιά αποτέλεσε η παρουσία τριών μητέρων που έχουν χάσει τις κόρες τους από έμφυλη βία — της Δέσποινας Καλλέα, μητέρας της Κυριακής Γρίβα, της Ρόζας Φωτιάδου, μητέρας της Σοφίας Σαββίδου, και της Αγγελικής (Κικής) Μπέρδου, μητέρας της Πολυξένης Μπέρδου — οι οποίες παρέστησαν με αξιοπρέπεια και στήριξαν τη συλλογική προσπάθεια ανάδειξης του προβλήματος.

Έμφυλη βία στην ψηφιακή εποχή – Νέες μορφές με παλιές ρίζες

Στο δεύτερο πάνελ, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Έλενα Παπαδοπούλου, αναδείχθηκε η ψηφιακή διάσταση της έμφυλης βίας και η αυξανόμενη απειλή της μη συναινετικής διαρροής εικόνων και βίντεο.

Οι:

Έλενα Κρεμλίδου

Έλενα Μπομπόυ

μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες τόσο ψηφιακής όσο και φυσικής κακοποίησης.

Ευρωπαϊκές πολιτικές & νομοθετικές προσεγγίσεις

Το τρίτο πάνελ, με συντονίστρια τη Δώρα Χρυσικού, ανέδειξε τις πολιτικές, τις επιστημονικές και θεσμικές διαστάσεις της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συμμετείχαν:

Enrico Borghi, Πρόεδρος του IED & μέλος της Ιταλικής Γερουσίας

Sen. Daniela Sbrollini, Ιταλική Γερουσία / Italia Viva / Renew Europe

Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας & Πρόεδρος του «Γίνε Άνθρωπος»

Λυδία Βενέρη, Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας & Νομικός

Η παρέμβαση της Άννας Κουρούπου – Η αθέατη πλευρά της έμφυλης βίας στα τρανς άτομα

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρέμβαση της Άννας Κουρούπου, η οποία ανέδειξε τη βία που βιώνουν τα τρανς άτομα, συχνά μακριά από τη δημόσια ορατότητα και με ελάχιστη θεσμική κάλυψη.

Στη βραδιά παρευρέθηκαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, οργανώσεων, δημοσιογράφοι, άνθρωποι του επιχειρηματικού και κοινωνικού χώρου, καθώς και ενεργοί πολίτες που παρακολούθησαν με προσοχή και συμμετείχαν στον διάλογο που ακολούθησε. Από τον πολιτικό χώρο έδωσαν το παρών βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, ανάμεσά τους η Γιώτα Πούλου, η Θεοδώρα Τζάκρη, η Κυριακή Μάλαμα, η Ραλλία Χρηστίδου και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Μυρτω Κοροβέση, καθώς και η Νάντια Γιαννακοπούλου και ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Από τον δημοσιογραφικό χώρο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Κουβαράς, η Στέλλα Στυλιανού, η Γιάννα Μπαλή και η Κατερίνα Παναγοπούλου, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν και μέλη της νομικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Θέμης Σοφός και ο Δημήτρης Σκαρίπας, μαζί με άλλους δικηγόρους που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα δικαιωμάτων και προστασίας θυμάτων. Το παρών έδωσαν επίσης άνθρωποι του πολιτισμού και του καλλιτεχνικού χώρου, όπως η τραγουδίστρια Βίκυ Καρατζόγλου, ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία του ηθοποιού και συγγενή θύματος των Τεμπών Θοδωρή Ελευθεριάδη, που τίμησαν με την παρουσία τους τη βραδιά και στήριξαν ενεργά τον δημόσιο διάλογο γύρω από το φαινόμενο της έμφυλης βίας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δρ. Σταύρος Γεωργιάνος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο, υπογραμμίζοντας πως η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελεί βασικό άξονα των ευρωπαϊκών δημοκρατικών δυνάμεων.

Αποσπάσματα από την ομιλία του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη

«Φίλες και φίλοι,

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για έναν σκοπό που δεν μπορεί να περιμένει και δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από αριθμούς.

Βρισκόμαστε εδώ γιατί γυναίκες στη χώρα μας

κακοποιούνται, φιμώνονται, τρομοκρατούνται — και πολύ συχνά, δολοφονούνται. Βρισκόμαστε εδώ γιατί η γυναικοκτονία δεν είναι ένα πρωτοσέλιδο. Είναι μια εθνική πληγή.

Και εγώ αρνούμαι να δεχτώ μια Ελλάδα όπου έστω και μία γυναίκα φοβάται.

Μεγάλωσα γιος μιας γυναίκας που πάλεψε για κάθε της βήμα μπροστά. Μιας γυναίκας που μου έμαθε ότι η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Γι’ αυτό, όταν ακούω για μια γυναίκα που κακοποιείται, απειλείται ή δολοφονείται, σκέφτομαι κάθε μητέρα, κάθε κόρη, κάθε αδελφή της οποίας η ζωή κλάπηκε από βία που θα μπορούσαμε να είχαμε αποτρέψει.

Ως άνδρας, το λέω καθαρά: αυτό δεν είναι πρόβλημα των «άλλων». Οι άνδρες πρέπει να είναι μέρος της λύσης.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις τοξικές αντιλήψεις που έχουν εισχωρήσει στην κουλτούρα μας — αντιλήψεις που μπερδεύουν τον έλεγχο με την αγάπη, την εξουσία με τον ανδρισμό, τη σιωπή με τη δύναμη.

Φτάνει πια. Η πραγματική δύναμη είναι ο σεβασμός. Το πραγματικό θάρρος είναι η ισότητα. Η πραγματική εξουσία είναι η προστασία, όχι η κυριαρχία.

Και ως ανοιχτά gay Έλληνας… ξέρω πώς είναι όταν η κοινωνία θεωρεί την ασφάλειά σου, τα δικαιώματά σου ή την ανθρώπινη υπόστασή σου ως κάτι προαιρετικό.

Η βία κατά των γυναικών, η βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, η βία κατά των μεταναστών, έχουν την ίδια δηλητηριώδη ρίζα: την ιδέα ότι κάποιοι άνθρωποι αξίζουν λιγότερο. Ότι κάποιοι πρέπει να «γνωρίζουν τη θέση τους». Ότι κάποιες ζωές μπορούν να ελέγχονται.

Ε λοιπόν, ως εδώ! Όχι στη δημοκρατία μας! Όχι στη δική μας εποχή.

Ως προοδευτικός πολιτικός αρχηγός, η δέσμευσή μου είναι απλή: κάθε άνθρωπος αξίζει ασφάλεια, αξιοπρέπεια και την ελευθερία να ζει χωρίς φόβο.

Αυτά δεν είναι «δικαιώματα των γυναικών». Είναι ανθρώπινα δικαιώματα.

Κι αν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε το μισό μας πληθυσμό από τη βία, τότε τι είδους κοινωνία χτίζουμε;

Ας υψώσουμε λοιπόν τη φωνή μας. Ας αρνηθούμε να είμαστε η σιωπηλή πλειοψηφία.

Ας απαιτήσουμε θεσμούς που προστατεύουν, δικαιοσύνη που ανταποκρίνεται, παιδεία που ενδυναμώνει και μια κουλτούρα που διδάσκει τα αγόρια και τους άνδρες ότι η ισότητα δεν είναι απειλή — είναι απελευθέρωση.

Είμαστε εδώ όχι για να θρηνήσουμε, αλλά για να αγωνιστούμε. Όχι για να καταγγείλουμε, αλλά για να αλλάξουμε.

Για κάθε γυναίκα της οποίας η φωνή έχει σιγήσει, εμείς μιλάμε πιο δυνατά.

Για κάθε θύμα έμφυλης βίας και ψηφιακού εκφοβισμού, εμείς γινόμαστε ασπίδα.

Για κάθε κορίτσι που μεγαλώνει στην Ελλάδα,

δεσμευόμαστε: αξίζεις μια καλύτερη χώρα, μια καλύτερη κοινωνία. Και είμαστε όλοι εδώ για να το κάνουμε πράξη».