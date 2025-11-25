Ένα συγκλονιστικό βίντεο παρουσίασε το σωματείο «Γίνε Άνθρωπος» για να περάσει μηνύματα κατά της έμφυλης βίας, καθώς με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης «ζωντανεύει» επτά γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από τους συντρόφούς τους τα τελευταία χρόνια.

«Είμαι μία και είμαστε όλες», μας λένε η Γαρυφαλλιά Ψαρράκου, η Ελένη Τοπαλούδη, η Ερατώ Μανωλακέλλη, η Σοφία Σαββίδου, η Πολυξένη Μπέρδου, η Ντόρα Ζαχαριά και η Κυριακή Γρίβα, γυναίκες που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους.

Το βίντεο δημιουργήθηκε με τη συναίνεση των οικογενειών τους που είναι και ιδρυτικά μέλη του σωματείου με τα θύματα της βίας κατά γυναικών να αφηγούνται με τη δική τους φωνή: «Κάποτε ήμουν κοπέλα… και με δολοφόνησαν».

Τα θύματα των γυναικοκτονιών απευθύνουν ένα διαχρονικό μήνυμα και καλούν όλες τις γυναίκες που κινδυνεύουν να μιλήσουν άμεσα. «Δεν είναι ιστορίες. Δεν είναι τίτλοι ειδήσεων. Ήταν ζωές. Και έσβησαν βίαια» αναφέρεται στην ανάρτηση του σωματείου.

Το σωματείο «Γίνε άνθρωπος» ιδρύθηκε το 2021 και «δραστηριοποιείται κατά της βίας σε κάθε της μορφή, με ειδική εστίαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στη θεσμική αναγνώριση του φαινομένου των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα».

Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

Η 27χρονη Γαρυφαλλιά δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Φολέγανδρο, την 16η Ιουλίου του 2021.

Ελένη Τοπαλούδη

Η 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο κακοποιήθηκε, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, τον Νοέμβριο του 2018.

Ερατώ Μανωλακέλλη

Στις 24 Μαΐου του 2019 στη Λέσβο, η 24χρονη Ερατώ δολοφονήθηκε από τον 25χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε εν ψυχρώ με κυνηγετικό όπλο.

Σοφία Σαββίδου – Πολυξένη Μπέρδου

Τον Μάρτιο του 2020, η Σοφία Σαββίδου δολοφονήθηκε μαζί με τη συνάδελφό της και πρώην σύζυγο του δράστη, Πολυξένη Μπέρδου, στο χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ στην Κηφισιά, όπου εργάζονταν.

Ντόρα Ζαχαριά

Η 31χρονη εκπαιδευτικός δολοφονήθηκε στη Ρόδο από τον πρώην σύντροφό της, τον Σεπτέμβρη του 2021, στη Ρόδο.

Κυριακή Γρίβα

Η 28χρονη Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου είχε μεταβεί για να ζητήσει βοήθεια, την 1η Απριλίου του 2024.

