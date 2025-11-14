Ο Εμμανουήλ Καραλής, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή και την καριέρα του.

Όπως δήλωσε, από μικρός δυσκολευόταν στο σχολείο και ένιωθε «ότι κάτι δεν πάει καλά». Με τη στήριξη της οικογένειας και των καθηγητών του διαγνώστηκε με δυσλεξία και ξεκίνησε εντατική λογοθεραπεία, που τον βοήθησε να μάθει να εκφράζεται και να βελτιώσει την επικοινωνία του.

Έχει στενή σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την οικογένειά του. Περιέγραψε μια πολύωρη συζήτηση στο σπίτι του Γιάννη, όπου άνοιξαν τις καρδιές τους και αντάλλαξαν εμπειρίες ζωής και αθλητισμού. Ο Καραλής δηλώνει βαθιά ευγνώμων για τη στήριξή του.

«Και πάω στο σπίτι, στον Γιάννη, πήγα 8 η ώρα και τελειώσαμε στις 3 η ώρα. Ανοίξαμε και οι δύο τις καρδιές μας και μου εξήγησε πράγματα για τον αθλητισμό, για τη ζωή και με έβαλε μέσα στον κόσμο του και εγώ τον έβαλα στον δικό μου. Οπότε, είναι ένας άνθρωπος που του είμαι βαθιά ευγνώμων και πραγματικά εύχομαι ότι καλύτερο για το Γιάννη και όλη του την οικογένεια, που τους αγαπάω όλους πάρα πολύ και ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για εμένα ο Γιάννης».

Στα 18 του υπέστη οστικό οίδημα στην ηβική σύμφυση – έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό που οι γιατροί είπαν στη μητέρα του πως δεν θα μπορούσε να συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο. Με δύναμη, υπομονή και μεγάλη στήριξη από την οικογένειά του κατάφερε να επιστρέψει και να συνεχίσει την πορεία του στον στίβο.

«Και έρχεται αυτός ο μεγάλος τραυματισμός και ανακοινώνουν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δε θα συνεχίσει την καριέρα που έχει, γιατί ο τραυματισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά με την πίστη, με την αγάπη που έχω στην οικογένειά μου, ήταν αυτό που με κράτησε πραγματικά, να παλέψω και να καταφέρω να πιστέψω.

Γιατί εγώ δεν πίστευα οτι θα καταφέρω να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο, αλλά όταν πιστεύουνε πάρα πολύ οι γονείς σου, η οικογένειά σου είναι το φως. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω μια τέτοια οικογένεια, που με βοήθησαν να δω αυτό το φως στο τούνελ, κατάφεραν να με βγάλουν έξω και από τραυματισμούς και από ρατσισμό και από κατάθλιψη, από όλα. Γιατί έχω περάσει όπως όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αθλητές, γενικότερα, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο κάθε άνθρωπος περνάει τη δικιά του Οδύσσεια.

Αναφέρθηκε με αγάπη στη σύντροφό του, Αναστασία, την οποία θεωρεί άνθρωπο εμπιστοσύνης και ισορροπίας. Όσο για τη δημιουργία οικογένειας, είπε πως είναι κάτι που θέλει στο μέλλον και μάλιστα… πολλά παιδιά – ίσως και τέσσερα!

«Είμαι πολύ νέος για μπαμπάς, αλλά άμα γίνω, χαζομπαμπάς, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω, είναι στα πλάνα μου να κάνω μια οικογένεια. Μου αρέσουν τα παιδιά. Θέλω πολλά παιδιά. Άμα κάνω παιδιά, θέλω να κάνω πολλά παιδιά. Μακάρι να είμαι καλά, να είμαι υγιής, να είμαστε υγιείς εγώ και η σύντροφός μου. Και όταν έρθει η ώρα να μην κάνουμε καμιά τεσσαριά;» είπε χαρακτηριστικά.