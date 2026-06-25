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Η μητέρα της Μυρτώς Παπαδομιχελάκη, Μαρία Κοτρότσου, δημοσίευσε μία συγκινητική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας για ακόμα μία φορά την τεράστια αγάπη που έχει στην κόρη της.

Η Μυρτώ κακοποιήθηκε άγρια κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Πάρο το 2012, από τον Αχμέτ Βακάς, ο οποίος την βίασε και την ξυλοκόπησε, προκαλώντας της σοβαρότατα τραύματα. Από τότε, δίνει καθημερινά μια μεγάλη μάχη, έχοντας πάντα δίπλα της την μητέρα της.

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Η Μαρία Κοτρότσου, μέσω ανάρτησης στο Facebook, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά», ενώ στην φωτογραφία διακρίνεται η Μυρτώ να χαμογελάει. Η ανάρτηση συγκέντρωσε αρκετά μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.