Στα λευκά ντύθηκε ο Παρνασσός βάζοντας στο κλίμα του χειμώνα ακόμα και τους… καλοκαιράκηδες.

Το χιονοδρομικό έβαλε τα γιορτινά του με τα πρώτα χιόνα να στρώνουν το βουνό καλώντας για μια απόδραση.

Οι εικόνες που κατέγραψε με drone από ψηλά το Up Stories, δείχνει την εντυπωσιακή χιονόστρωση στο βουνό, θυμίζοντάς μας τη χειμωνιάτικη μαγεία της φύσης.

Τα πρώτα χιόνια, φέρνουν ενθουσιασμό τόσο σε όσους θέλουν να επισκεφτούν το βουνό, όσο και στους επιχειρηματίες τς περιοχής που ευελπιστούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και έτσι θα ανοίξει το χιονοδρομικό κέντρο.