Τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό έκαναν την εμφάνισή τους και σκέπασαν το βουνό με ένα λευκό, αφράτο πέπλο, μεταμορφώνοντάς το σε έναν αληθινά μαγικό χειμωνιάτικο προορισμό. Με τη βοήθεια του drone, η ομάδα Up Stories κατέγραψε από ψηλά κάθε στιγμή αυτής της αλλαγής, αποτυπώνοντας την άφιξη του χιονιού, τις αχνές κορυφές, τα δάση που βυθίζονται στη σιωπή και τις μοναδικές εικόνες που μόνο η φύση μπορεί να προσφέρει.

Μέσα από το βίντεό μπορείτε να απολαύσετε την απόλυτη ηρεμία που συνοδεύει τον χειμώνα, τη μεγαλοπρέπεια του τοπίου όταν ντύνεται στα λευκά, αλλά και την ιδιαίτερη ομορφιά που γεννά ο συνδυασμός χιονιού, φωτός και σκιάς.

Είναι σαν ο Παρνασσός να σας καλεί να ταξιδέψετε νοερά στα αγαπημένα σας μονοπάτια, να περπατήσετε ξανά στα έλατα που τώρα αστράφτουν παγωμένα και να αισθανθείτε τη γαλήνη που προσφέρει το βουνό στις πρώτες αληθινά χειμωνιάτικες στιγμές του.

Φανταστείτε τον εαυτό σας στο αγαπημένο σας χειμερινό καταφύγιο, με καλή παρέα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί μπροστά στο τζάκι που σιγοκαίει. Αφήστε το νου σας να παρασυρθεί από τις εικόνες και τη μαγεία της εποχής. Ο χειμώνας μόλις ξεκινά κι εμείς είμαστε εδώ για να τον υποδεχτούμε μαζί σας.