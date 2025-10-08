Ατύχημα με εκπαιδευτικό αεροπλάνο P2002-JF της Πολεμικής Αεροπορίας έλαβε χώρα την Τετάρτη στο Τατόι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το ατύχημα έγινε κατά τη διάρκεια της απογείωσης. Τα μέλη του πληρώματος, δύο αξιωματικοί (όχι Ίκαροι) διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονταν σε εξετάσεις.

Το ατύχημα προκλήθηκε όταν κατά τη διάρκεια απογείωσης του αεροσκάφους έσπασε το ριναίο σκέλος με αποτέλεσμα να βγει εκτός διαδρόμου και να υποστεί ζημιές. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης συντήρησης.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι αναφέρονται τα εξής:

«Εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 10:52, στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Περιγραφή

To P2002-JF είναι διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο και με σταθερό σύστημα προσγείωσης και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων (IK I).

Είναι ιταλικής κατασκευής, από την εταιρεία Tecnam και πρωτοεισήλθε σε παραγωγή το 2002.

Η Πολεμική Αεροπορία, σε αντικατάσταση του Τ-41D, τον Οκτώβριο του 2018 προμηθεύτηκε το πρώτο αεροσκάφος P2002-JF και τον Ιούνιο του 2019 τα τελευταία τρία (3), από τα δώδεκα (12) συνολικά.

Ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας και χαρακτηριστικό κλήσης «Θαλής». Φέρουν βαφή αποτελούμενη από δύο φαιές (γκρι) αποχρώσεις, ενώ ο κώνος του έλικα, τα ακροπτερύγια και τμήμα του κάθετου ουραίου πηδαλίου είναι χρώματος ερυθρού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις

Πλήρωμα: 2 (1 κυβερνήτης και 1 επιβάτης)

Κινητήρας: Bombardier Rotax 912 S2, τετρακύλινδρος εμβολοφόρος

Μέγιστη ισχύς: 98,5 ίπποι στις 5800 ΣΑΛ

Εκπέτασμα πτερύγων: 8,6 μέτρα

Μήκος: 6,61 μέτρα

Ύψος: 2,43 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 142 Κόμβοι (≈263 χαω)

Μέγιστο ύψος πτήσης: 14000 πόδια/ 4260 μέτρα από μέση στάθμη θάλασσας

Μέγιστο βάρος απογείωσης: 620 κιλά

Μέγιστο βάρος αποσκευών: 20 κιλά

Μέση κατανάλωση: 17 λίτρα/ ώρα

Μέγιστη ποσότητα καυσίμου: 100 λίτρα (99 λίτρα χρησιμοποιούμενη)

Μέγιστη εμβέλεια: 568 ναυτικά μίλια (≈1052 χιλιόμετρα)