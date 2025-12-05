Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό θα ισχύσουν το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, λόγω των συγκεντρώσεων και πορειών που έχουν προγραμματιστεί στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του στα Εξάρχεια από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει από τις 9:00 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός από τις 11:00 έως τις 15:00 και εκ νέου από τις 17:00.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους δύο σταθμούς χωρίς στάση.

Παράλληλα, η Αστυνομία θα εφαρμόσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφώνονται στο οδικό δίκτυο.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Όπως κάθε χρόνο, έχουν προγραμματιστεί τρεις συγκεντρώσεις:

12:00 – Πορεία μαθητών και φοιτητών με συγκέντρωση στα Προπύλαια

– Πορεία μαθητών και φοιτητών με συγκέντρωση στα Προπύλαια 18:00 – Δεύτερη απογευματινή πορεία, επίσης από τα Προπύλαια

– Δεύτερη απογευματινή πορεία, επίσης από τα Προπύλαια 21:00 – Καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας, στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλλα στα Εξάρχεια

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)