Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η φοιτητική πορεία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη συμπλήρωση 17 ετών από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Λίγο μετά τις 13:30, το μπροστινό τμήμα της πορείας έφτασε στο Σύνταγμα και στη συνέχεια οι διαδηλωτές κινήθηκαν εκ νέου προς την οδό Πανεπιστημίου, όπου η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε και διαλύθηκε. Σε όλη τη διάρκεια υπήρχε έντονη παρουσία δυνάμεων των ΜΑΤ, ενώ αναμένεται μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών στη νέα πορεία που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα.

Οι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00

Οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» είναι προς το παρόν ανοιχτοί για το επιβατικό κοινό, ωστόσο πρόκειται να κλείσουν ξανά στις 17:00. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, φοιτητές, μαθητές, κάτοικοι της περιοχής και πολίτες μετέβησαν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια, στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, προκειμένου να αφήσουν λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί εκεί.

Η Αθήνα βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής λόγω των συγκεντρώσεων μνήμης. Με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 09:00 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» έκλεισε στις 11:00. Και οι δύο σταθμοί προβλέπεται να παραμείνουν κλειστοί έως τις 15:00 και να ανοίξουν ξανά στις 17:00, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή επεισοδίων, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα μέτρα εφαρμόζονται σταδιακά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει επίσης καταρτίσει ειδικό σχεδιασμό για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στα σημεία όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα και να διευκολυνθεί η μετακίνηση.