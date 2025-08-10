Σε εξέλιξη βρισόταν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού με πλωτά και εναέρια μέσα για ιστιοφόρο που εξέπεμψε σήμα SOS μεταξύ της Σύρου και της Μυκόνου.

Κατά πληροφορίες στο ιστιοφόρο βρίσκονται δύο άτομα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι 6-7 Μποφόρ που δυσκολεύουν την επιχείρηση ενώ το σκάφος φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρή βλάβη και να έχει σπάσει το κατάρτι του.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το Λιμενικό: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».