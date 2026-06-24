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Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από αλλοδαπό επιδειξία έπεσε μία φοιτήτρια στην υπόγεια διάβαση πεζών, απέναντι από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 26χρονης γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 μ.μ.

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Ο 25χρονος την παρακολουθούσε από τη στιγμή που αποχώρησε από τον χώρο του πανεπιστημίου μέχρι την υπόγεια διάβαση της Συγγρού, όπου προχώρησε σε άσεμνες πράξεις σε βάρος της.

26χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας και κατευθύνθηκε σε σημείο όπου υπήρχε κόσμος. Στη συνέχεια ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, δίνοντας περιγραφή του δράστη.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη: