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Σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) στη λεωφόρο Συγγρού, απέναντι από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

25χρονος παρενοχλούσε 26χρονη σε υπόγεια διάβαση

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 25χρονος υπήκοος Υεμένης φέρεται να ακολουθούσε μια 26χρονη Ελληνίδα στην υπόγεια διάβαση, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει και να ζητήσει βοήθεια πλησίον μιας παιδικής χαράς, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές και προκαλώντας την έντονη ανησυχία των παρευρισκόμενων.

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EYROKINISSI

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση και αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα ο 25χρονος εντοπίστηκε στη Λαγουμιτζή και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ κατηγορείται και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές για τα περαιτέρω.