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Οι αρχές σχηματίζουν δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ο οδηγός αντιμετωπίζει επιπλέον διοικητικά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η τελική ποινική μεταχείριση του οδηγού θα καθοριστεί από τον εισαγγελέα, καθώς το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους για επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της οδικής σήμανσης περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και προσωρινή αφαίρεση του διπλώματος, οι οποίες εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την εξέλιξη της ποινικής δίκης.

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Αντιμέτωπος με σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις βρίσκεται ο οδηγός του βυτιοφόρου που καταγράφηκε να πραγματοποιεί προσπέραση σε «τυφλή» στροφή, στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα και περνώντας σε απόσταση αναπνοής από μοτοσικλετιστή.

Ο οδηγός ταυτοποιήθηκε, εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

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Δεν πρόκειται απλώς για μία κλήση της Τροχαίας

Το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα εντάσσει στην επικίνδυνη οδήγηση και τους επικίνδυνους ελιγμούς που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για ανθρώπους ή περιουσίες. Οι ποινές κλιμακώνονται ανάλογα με το αποτέλεσμα:

Φυλάκιση έως τρία χρόνια, όταν μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα.

Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, όταν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Κάθειρξη έως δέκα χρόνια, εάν προκληθεί βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική ζημιά σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

Κάθειρξη από δέκα έως είκοσι χρόνια, εάν προκληθεί θάνατος.

Ακόμη και ισόβια κάθειρξη, εάν προκληθεί ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Όταν η επικίνδυνη οδήγηση αποδίδεται σε αμέλεια και από αυτήν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο ή περιουσία, προβλέπεται φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Τι ισχύει για τη συγκεκριμένη υπόθεση

Στο περιστατικό της Λίμνης Πλαστήρα δεν σημειώθηκε σύγκρουση ούτε τραυματισμός. Επομένως, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν ενεργοποιούνται οι βαρύτερες προβλέψεις για κάθειρξη δέκα ετών ή ισόβια.

Η κρίσιμη διάταξη είναι εκείνη που προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι ο επικίνδυνος ελιγμός μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο. Η τελική κατηγορία και η ποινική μεταχείριση θα αποφασιστούν από τον εισαγγελέα και το δικαστήριο.

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Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Ξεχωριστά από την ποινική διαδικασία εφαρμόζεται ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Η προσπέραση σε στροφή με ανεπαρκή ορατότητα κατατάσσεται στην κατηγορία Ε4 και επισύρει:

Πρόστιμο 700 ευρώ.

Αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Η παραβίαση μονής ή διπλής συνεχούς διαχωριστικής γραμμής προβλέπει επιπλέον:

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Πρόστιμο 150 ευρώ.

Αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Εφόσον βεβαιωθούν και οι δύο συγκεκριμένες παραβάσεις, ο μηχανισμός συρροής του ΚΟΚ οδηγεί σε συνολικό πρόστιμο 775 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για συνολικά 50 ημέρες. Το τελικό ύψος των διοικητικών κυρώσεων θα εξαρτηθεί, πάντως, από το σύνολο των παραβάσεων που θα καταγράψει επισήμως η Τροχαία.

Οι διοικητικές ποινές εκτελούνται ανεξάρτητα από την ποινική δίκη, ενώ μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης ισχύει για τον οδηγό το τεκμήριο της αθωότητας.

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