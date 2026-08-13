Καρέ από το βίντεο - ντοκουμέντο, όπου κατεγράφη η προσπέραση του τρόμου κοντά στη λίμνη Πλαστήρα

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Στον εντοπισμό και την προσαγωγή του οδηγού βυτιοφόρου που πραγματοποίησε προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου, σε «τυφλό» σημείο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο οδηγό μοτοσικλέτας, προχώρησαν οι Αρχές.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την έρευνα προέκυψε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα.

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Μετά την ταυτοποίησή του, ο οδηγός του βυτιοφόρου εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ παράλληλα βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Το έβλεπα από πολύ πιο πριν και πρόλαβα να το αποφύγω»

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μίλησε στον Alpha και περιέγραψε τις στιγμές που έζησε, εξηγώντας πώς κατάφερε να αποφύγει το βυτιοφόρο.

«Είχα βγει με τη μηχανή με σκοπό να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς πήγαινα προς τη λίμνη Πλαστήρα, μετά από συγκεκριμένες δύο-τρεις στροφές, τυχαίνω το βυτιοφόρο. Η κάμερα έδειχνε σε άλλο σημείο. Εγώ, με τα μάτια μου εννοείται, το έβλεπα από πολύ πιο πριν, γι’ αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε την αντίδρασή του τη στιγμή που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο: «Δεν σκεφτόμουν κάτι. Το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως. Δηλαδή, απλά λέω κάτι με έσωσε. Πραγματικά, άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω γιατί ούτε πολύ χώρο είχα. Ήμουν οριακά με το μηχανάκι».