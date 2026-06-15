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Σε νέα δικαστική καμπή εισέρχεται η υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η απόφαση που του επέτρεψε να αποφυλακιστεί υπό όρους δεν ισχύει πλέον. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, συνεδριάζοντας σε σχηματισμό συμβουλίου, έκανε δεκτή την αναίρεση του σχετικού βουλεύματος, εξέλιξη που συνεπάγεται την επιστροφή του στη φυλακή και την επανεξέταση της υπόθεσης από νέα δικαστική σύνθεση.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή

Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή 25 ετών, είχε αποφυλακιστεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ύστερα από ευνοϊκή κρίση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Ωστόσο, η εισαγγελική παρέμβαση ανέτρεψε τα δεδομένα, με τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη να υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν εναρμονίζεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

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Βασικό σημείο της διαφωνίας αποτέλεσε το ποιος νόμος πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση του πολυϊσοβίτη. Σύμφωνα με την εισαγγελική προσέγγιση, ο νόμος 4855/2021 προβλέπει ότι για όσους εκτίουν περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθειρξης απαιτείται πραγματική παραμονή 25 ετών στη φυλακή προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα υφ’ όρον απόλυσης. Αντίθετα, το Συμβούλιο Εφετών είχε στηρίξει την κρίση του στις προγενέστερες διατάξεις, οι οποίες προέβλεπαν μικρότερο χρόνο πραγματικής έκτισης της ποινής.

Με την αναίρεση του Αρείου Πάγου παύει να παράγει έννομα αποτελέσματα το βούλευμα που οδήγησε στην αποφυλάκιση και επανέρχεται σε ισχύ η προηγούμενη απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιωτόπουλος θα πρέπει να επιστρέψει άμεσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Πηγή: dikastiko.gr