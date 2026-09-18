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Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών επιστρέφει σήμερα (18/9) η Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό για τον θάνατο της εννιάχρονης κόρη της, Τζωρτζίνας. Η διαδικασία έρχεται μετά από αναβολές, οι οποίες είχαν δοθεί προηγουμένως λόγω κωλύματος που είχε επικαλεστεί η συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορούμενης, Βάσω Πανταζή.

Η υπόθεση αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας. Η έναρξη του Εφετείου σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο στη μακρά και πολύκροτη δικαστική διαμάχη που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.

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Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη, υιοθετώντας πλήρως την πρόταση-καταπέλτη της εισαγγελέως της έδρας, Ευαγγελίας Σπυριδωνίδου.

«Το δικαστήριο κηρύσσει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη για την κατ’ εξακολούθηση πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως κατηγορείται και δη για την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της Γεωργίας Δασκαλάκη στις 11/4/2021 και την τετελεσμένη ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της Γεωργίας Δασκαλάκη στις 29/1/2022», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης και φορτισμένης αγόρευσής της, η εισαγγελέας είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Τζωρτζίνα μια ατυχία είχε στη μικρή ζωή της να έχει μάνα, μητέρα, τροφό, φροντιστή την κατηγορούμενη».

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας. Παράλληλα, η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη και για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας, για τους οποίους έχει επίσης καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια κάθειρξη.