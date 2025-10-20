Τροχαίο ατύχημα με τρόλεϊ μετά από διένεξη επιβάτη με τον οδηγό σημειώθηκε στη Δραπετσώνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν το βράδυ της Κυριακής (19.10.2025) όταν ένας από τους επιβάτες του τρόλεϊ θέλησε να κατέβει σε σημείο που δεν υπήρχε επισημασμένη στάση.

Ο οδηγός προσπάθησε να του εξηγήσει πως δεν μπορεί να σταματήσει σε αυτό το σημείο, εις μάτην όμως καθώς επιβάτης έχασε την ψυχραιμία, άρπαξε το τιμόνι με αποτέλεσμα το τρόλεϊ να βγει από το οδόστρωμα και να καταλήξει πρώτα σε κάδο σκουπιδιών καιν στην συνέχεια πάνω σε κολώνα.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο βρίσκονταν πολίτες που φώναζαν στον οδηγό να ανοίξει αμέσως τις πόρτες, ώστε να αποβιβαστούν οι έντρομοι επιβάτες.

Η αστυνομία και συνεργεία του ΟΑΣΑ ειδοποιήθηκαν άμεσα για το περιστατικό.