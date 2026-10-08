Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Volvo Cars εξελίσσει για χρόνια τα αυτοκίνητά της έτσι ώστε να προστατεύουν εξίσου γυναίκες και άνδρες. Τώρα, μία νέα μελέτη, βασισμένη σε έρευνα δεκαετιών, δείχνει ότι τα Volvo προσφέρουν ίση προστασία σε γυναίκες και άνδρες από τη δεκαετία του 1970. Η ανάλυση αποτυπώνει το πώς η εταιρεία προάγει συστηματικά την προστασία για κάθε επιβάτη στα αυτοκίνητά της εδώ και πέντε δεκαετίες, αξιοποιώντας πρωτοποριακά ευρήματα από ατυχήματα σε πραγματικές συνθήκες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Volvo Cars Safety Centre και αμφισβητεί τη μακροχρόνια αντίληψη ότι, παραδοσιακά, τα αυτοκίνητα δεν είναι το ίδιο ασφαλή για τις γυναίκες και τους άνδρες. Αντίθετα, καταδεικνύει ότι μπορεί να επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός προστασίας, μέσω χρήσης δεδομένων για την εξέλιξη της ασφάλειας, με βάση έρευνα για τις συγκρούσεις σε πραγματικές συνθήκες.

Advertisement

Advertisement

Η σύγκριση αυτοκινήτων Volvo της περιόδου 2010–2019 με μοντέλα των ετών 1970–1979 δείχνει ότι ο συνολικός κίνδυνος τραυματισμού για τους οδηγούς είναι μειωμένος κατά 79%. Για τις γυναίκες, η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη, στο 88%, κάτι που σημαίνει ότι ο κίνδυνος τραυματισμού είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό των ανδρών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης σημαντική πρόοδο στην προστασία των επιβατών σε όλες τις θέσεις του αυτοκινήτου. Οι πίσω επιβάτες που κάνουν χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα Volvo επωφελούνται από επίπεδα προστασίας παρόμοια, και σε μερικές περιπτώσεις ανώτερα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα για τους εμπρός επιβάτες.

Αυτό υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα που έχουν οι καινοτομίες ασφαλείας που υλοποιούνται εδώ και δεκαετίες στα πίσω καθίσματα των αυτοκινήτων Volvo, παρά την έλλειψη αυστηρών κανονισμών και τυποποιημένων δοκιμών όλα αυτά τα χρόνια.

«Για πάρα πολύ καιρό, η ασφάλεια στον κλάδο του αυτοκινήτου δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική για όλους», λέει η Åsa Haglund (Όσα Χάγκλουντ), Επικεφαλής του Volvo Cars Safety Centre. «Στη Volvo Cars, ακολουθούμε μια διαφορετική προσέγγιση. Μελετώντας πραγματικές συγκρούσεις και σχεδιάζοντας με γνώμονα τις ανάγκες γυναικών, ανδρών και παιδιών όλων των σωματότυπων, εργαζόμαστε επί δεκαετίες για να παρέχουμε υψηλό επίπεδο προστασίας ανεξάρτητα από το ποιος είστε και το πού κάθεστε στο αυτοκίνητο. Η τελευταία μας έρευνα επιβεβαιώνει ότι η επίτευξη ίδιου βαθμού προστασίας δεν είναι απλώς φιλοδοξία, αλλά κάτι που υλοποιούμε στα αυτοκίνητα Volvo εδώ και πολλά χρόνια.»

Η προσέγγιση πίσω από την επίτευξη ίσης ασφάλειας για όλους

Από το 1970, η Volvo Cars έχει συλλέξει δεδομένα από περισσότερες από 50.000 πραγματικές συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται πάνω από 80.000 επιβάτες.

Advertisement

Μέσω μιας προσέγγισης Κύκλου Ζωής για την εξέλιξη της ασφάλειας, αυτά τα ευρήματα μεταφράζονται σε προαπαιτούμενα για την ασφάλεια, δοκιμές, εξέλιξη οχημάτων, επαλήθευση και παραγωγή. Το αποτέλεσμα είναι ένας συνεχής κύκλος μάθησης που οδηγεί σε καινοτομίες και βελτιώνει την προστασία όλων.

Αυτή η προσέγγιση έχει επίσης θέσει τις βάσεις για το πρωτοποριακό μας πρότυπο ασφαλείας – Volvo Cars Safety Standard. Η Volvo Cars ορίζει το δικό της πρότυπο για την ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες, προχωρώντας πέρα και πάνω από ό,τι απαιτούν οι κανονισμοί ή οι αξιολογήσεις ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει την εξέλιξη και δοκιμή αυτοκινήτων για μία ευρύτερη σειρά από σενάρια πραγματικών συγκρούσεων, για όλες τις θέσεις επιβατών.

Καθώς οι συγκρούσεις στον πραγματικό κόσμο δεν εμπλέκουν τυποποιημένα ανδρείκελα δοκιμών, η έρευνα της Volvo Cars περιλαμβάνει μελέτη για μια ευρεία σειρά χαρακτηριστικών των επιβατών, όπως το φύλο, το ύψος, το σχήμα του σώματος και το βάρος. Συνεπώς, οι καινοτομίες ασφαλείας της εταιρείας σχεδιάζονται με γνώμονα αυτή την ποικιλομορφία.

Advertisement

Επί δεκαετίες, η Volvo Cars μοιράζεται ανοιχτά την έρευνά της για την ασφάλεια, συμβάλλοντας στη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας σε όλο τον κλάδο. Ως μέρος της Πρωτοβουλίας Equal Vehicles for All (E.V.A.), που θεσπίστηκε το 2019, πάνω από 50 χρόνια έρευνας για την ασφάλεια είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη – δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, ερευνητές και φορείς που χαράζουν πολιτική να εκμεταλλευτούν τα μοναδικά ευρήματα της Volvo Cars για την ασφάλεια στην πραγματική ζωή.

Σχετικά με τη μελέτη

Επικεφαλής της μελέτης ήταν οι Lotta Jakobsson (Λότα Γιάκομπσον), Ph.D. Eng., και Thomas Broberg (Τόμας Μπρόμπεργκ), Ph.Lic. Eng., στο Volvo Cars Safety Centre. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του Enhance Safety of Vehicle (ESV) International Conference 2026. Αξιοποιώντας δεδομένα για πραγματικές συγκρούσεις σε διάστημα μεγαλύτερο των 50 ετών, είναι μία από τις πιο εκτενείς μακροχρόνιες μελέτες για την ασφάλεια των επιβατών στον κλάδο του αυτοκινήτου. Η μελέτη αναλύει ευρεία σειρά σεναρίων που αφορούν πραγματικές συγκρούσεις. Συμπεριλαμβάνονται μετωπικές, πλευρικές και οπίσθιες συγκρούσεις, ατυχήματα με εκτροπή από τον δρόμο, ανατροπές, πλευρικές συγκρούσεις αυτοκινήτων που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, συγκρούσεις με μεγάλα ζώα και καραμπόλες. Η έρευνα εστιάζει σε επιβάτες 13 ετών και άνω που κάνουν χρήση ζώνης ασφαλείας, εξετάζοντας τραυματισμούς με μέτρια πιθανότητα να αποβούν απειλητικοί για τη ζωή, όπως κατάγματα και απώλεια συνείδησης, αποκλείοντας πιο ελαφρές επιπτώσεις, όπως μώλωπες και αίσθηση πόνου. Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Advertisement