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ΠΗΓΕΣ: Υπουργείο Πολιτισμού, Εθνική Πινακοθήκη, Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, Νομισματικό Μουσείο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Εθνικό Θέατρο, ΕΛΣΤΑΤ – Απογραφές Πληθυσμού, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Και στην περίπτωση του Τσίλερ, να έχει αφήσει την υπογραφή του όχι απλώς σε κτίρια, αλλά στην ίδια την ιστορική φυσιογνωμία της Αθήνας.

Να συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή μιας πόλης πολύ μετά τον θάνατό του.

Ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ενός αρχιτέκτονα.

Εκατόν τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, τα κτίριά του εξακολουθούν να φιλοξενούν θεσμούς, μουσεία, πολιτιστικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων.

Μία χώρα με αρχαία ιστορία, αλλά και με τη φιλοδοξία να αποτελέσει σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Συνδέεται με την ίδια την εικόνα που επιχείρησε να δημιουργήσει η Ελλάδα για τον εαυτό της μετά την ανεξαρτησία.

Η συμβολή του ξεπερνά τα όρια της αρχιτεκτονικής.

Παντρεύτηκε Ελληνίδα, δημιούργησε οικογένεια, μελέτησε την ελληνική αρχαιότητα και σχεδίασε μερικά από τα σημαντικότερα κτίρια του νεότερου ελληνικού κράτους.

Έμεινε όμως για να δημιουργήσει το δικό του έργο.

Ο Ερνέστος Τσίλερ ήρθε στην Ελλάδα ως ένας νεαρός αρχιτέκτονας που εργαζόταν για έναν μεγάλο ευρωπαϊκό δημιουργό.

Ο Γερμανός που έγινε κομμάτι της ελληνικής ιστορίας

Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα πολιτιστικής ανάπτυξης και ποιοτικού τουρισμού.

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά δεν είναι μόνο ζήτημα αισθητικής.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες μπορούν να αναπτυχθούν στον Πειραιά, στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις όπου σώζονται έργα του.

Μία τέτοια διαδρομή θα παρουσίαζε την ιστορία της Αθήνας μέσα από την αρχιτεκτονική της.

Ένας επισκέπτης μπορεί να ξεκινήσει από το Ιλίου Μέλαθρον στην Πανεπιστημίου, να συνεχίσει στο Μέγαρο Σταθάτου και να καταλήξει στην περιοχή του Προεδρικού Μεγάρου.

Τα έργα του Τσίλερ θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ειδικών πολιτιστικών διαδρομών.

Σε σχετικά μικρές αποστάσεις συνυπάρχουν μνημεία της αρχαιότητας, βυζαντινές εκκλησίες, νεοκλασικά μέγαρα και σύγχρονα κτίρια.

Η Αθήνα διαθέτει ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό πλεονέκτημα.

Ο Τσίλερ ως τουριστικό κεφάλαιο

Το ερώτημα για την Ελλάδα είναι πώς θα δημιουργηθούν αποτελεσματικότερα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα ώστε να προστατευθεί μεγαλύτερο μέρος αυτής της κληρονομιάς.

Το Ιλίου Μέλαθρον και το Μέγαρο Σταθάτου αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένης επανάχρησης ιστορικών κτιρίων.

Άλλα έχουν αποκατασταθεί και λειτουργούν ως μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, ξενοδοχεία ή δημόσιες υπηρεσίες.

Πολλά διατηρητέα κτίρια παραμένουν εγκαταλελειμμένα επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες εργασίες.

Η αναπαλαίωση απαιτεί εξειδικευμένες μελέτες, κατάλληλα υλικά και συχνά υψηλό κόστος.

Η προστασία ιστορικών κτιρίων αποτελεί σήμερα σημαντικό ζήτημα για πολλές ελληνικές πόλεις.

Διατηρητέα κτίρια: Η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα

Είναι και μία υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στην αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Η ιστορία του Τσίλερ δεν είναι μόνο ιστορία δημιουργίας.

Αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερη την προστασία όσων κτιρίων διασώθηκαν.

Είναι όμως σαφές ότι μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα χάθηκε.

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος, απολύτως τεκμηριωμένος αριθμός που να αποτυπώνει όλα τα νεοκλασικά κτίρια που κατεδαφίστηκαν στην Αθήνα.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν και σημαντικά νεοκλασικά κτίρια.

Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού, η αντιπαροχή και η εκτεταμένη οικοδόμηση πολυκατοικιών οδήγησαν στην κατεδάφιση μεγάλου αριθμού παλαιών κατοικιών.

Η Αθήνα του 20ού αιώνα γνώρισε μία από τις μεγαλύτερες πολεοδομικές μεταμορφώσεις στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Η αρχιτεκτονική του κληρονομιά, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική από την προσωπική του περιουσία.

Ο άνθρωπος που σχεδίασε κατοικίες για μερικές από τις πλουσιότερες οικογένειες της Ελλάδας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αντίστοιχη οικονομική άνεση μέχρι το τέλος της ζωής του.

Η ειρωνεία της ιστορίας είναι εντυπωσιακή.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του η οικονομική του κατάσταση επιδεινώθηκε.

Οι επενδύσεις του σε οικοδομικές δραστηριότητες και ακίνητα δεν είχαν πάντοτε την αναμενόμενη εξέλιξη.

Παρά τη μεγάλη επαγγελματική του επιτυχία, ο Τσίλερ αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες.

Η οικονομική καταστροφή και τα τελευταία χρόνια

Η μελέτη αυτών των στοιχείων επηρέασε και την αρχιτεκτονική δημιουργία του Τσίλερ.

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν χρώματα στη διακόσμηση πολλών κτιρίων και γλυπτών.

Η αντίληψη ότι οι αρχαίοι ναοί ήταν πάντοτε κατάλευκοι δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην ιστορική πραγματικότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εργασίες του σχετικά με την πολυχρωμία των αρχαίων ελληνικών αρχιτεκτονικών μνημείων.

Πραγματοποίησε έρευνες και αποτυπώσεις, ενώ συμμετείχε σε δραστηριότητες που συνδέονταν με την αρχαιολογική έρευνα.

Ασχολήθηκε ενεργά με τη μελέτη αρχαίων μνημείων.

Ο Τσίλερ δεν αντιμετώπισε την ελληνική αρχαιότητα μόνο ως πηγή αρχιτεκτονικής έμπνευσης.

Οι αρχαιολογικές έρευνες και η σχέση του με την αρχαία Ελλάδα

Έτσι, ένα σπίτι που δημιουργήθηκε για την οικογένεια του αρχιτέκτονα μετατράπηκε σε χώρο πολιτισμού.

Σήμερα το κτίριο στεγάζει τη Συλλογή Λοβέρδου, η οποία λειτουργεί ως παράρτημα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Η κατοικία συνδέθηκε αργότερα με τον τραπεζίτη Διονύσιο Λοβέρδο και τη σημαντική συλλογή έργων τέχνης που συγκέντρωσε.

Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αισθητικής του.

Ο Τσίλερ σχεδίασε και την προσωπική του κατοικία στην Αθήνα, στην οδό Μαυρομιχάλη.

Το σπίτι του Τσίλερ στην οδό Μαυρομιχάλη

Η ζωή του αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργικής συνάντησης του ελληνικού με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Ο ίδιος ενσωματώθηκε στην ελληνική κοινωνία και ανέπτυξε σχέσεις με σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού.

Η οικογένεια έζησε στην Αθήνα, όπου ο αρχιτέκτονας είχε δημιουργήσει το προσωπικό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Το 1876 παντρεύτηκε τη Σοφία Δούδου, Ελληνίδα πιανίστρια με αξιόλογη μουσική παιδεία.

Ο Τσίλερ δεν συνδέθηκε με την Ελλάδα μόνο επαγγελματικά.

Η Ελληνίδα σύζυγός του και η οικογένεια που δημιούργησε

Ακόμη και με αυτές τις επιφυλάξεις, το μέγεθος της δραστηριότητάς του είναι εντυπωσιακό.

Η καταγραφή του συνόλου της παραγωγής του παραμένει αντικείμενο ιστορικής και αρχιτεκτονικής έρευνας.

Ορισμένα έργα δεν υλοποιήθηκαν, ενώ άλλα κατεδαφίστηκαν ή υπέστησαν σημαντικές μεταβολές.

Ο αριθμός περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές μελέτες, κατοικίες, δημόσια οικοδομήματα, εκκλησίες και άλλες κατασκευές.

Δεν πρόκειται για 500 κτίρια που σώζονται σήμερα.

Ωστόσο, χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περισσότερα από 500 έργα που σχεδίασε ή με τα οποία συνδέθηκε.

Ο Τσίλερ θεωρείται ένας από τους παραγωγικότερους αρχιτέκτονες που εργάστηκαν στην Ελλάδα.

Περισσότερα από 500 έργα: Τι σημαίνει πραγματικά αυτός ο αριθμός

Η παρουσία έργων του Τσίλερ σε διαφορετικές ελληνικές πόλεις αποδεικνύει ότι η επίδρασή του ξεπέρασε τα όρια της πρωτεύουσας.

Η αρχιτεκτονική του παραπέμπει στις μεγάλες ευρωπαϊκές όπερες της εποχής.

Το θέατρο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1870 και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα νεοκλασικά θεατρικά κτίρια της Ελλάδας.

Στην Πάτρα, το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που συνδέονται με το όνομά του.

Η ανάπτυξη του μεγάλου λιμανιού της χώρας δημιούργησε νέες ανάγκες για κατοικίες και δημόσια κτίρια.

Στον Πειραιά σχεδίασε σημαντικές ιδιωτικές κατοικίες, μεταξύ των οποίων η έπαυλη Πατσιάδη στην Καστέλλα.

Η δραστηριότητα του Τσίλερ δεν περιορίστηκε στην Αθήνα.

Ο Πειραιάς και το Δημοτικό Θέατρο Πατρών

Παράλληλα, δείχνει πώς ένα ιστορικό κτίσμα μπορεί να ενταχθεί λειτουργικά στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή.

Το κτίριο αποτυπώνει τον τρόπο ζωής της εύπορης αθηναϊκής κοινωνίας της εποχής.

Η αρχιτεκτονική του συνδυάζει κομψότητα, συμμετρία και εντυπωσιακή διακόσμηση.

Σήμερα αποτελεί τμήμα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ως πολυτελής ιδιωτική κατοικία.

Ένα ακόμη εμβληματικό έργο του είναι το Μέγαρο Σταθάτου, στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Ηροδότου.

Το Μέγαρο Σταθάτου και η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

Συνέβαλε στη δημιουργία των χώρων όπου αναπτύχθηκε η σύγχρονη ελληνική πολιτιστική ζωή.

Δεν σχεδίαζε μόνο κατοικίες και διοικητικά μέγαρα.

Εδώ αναδεικνύεται μία ακόμη πλευρά της προσφοράς του Τσίλερ.

Το κτίριο αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα σημεία πολιτιστικής αναφοράς της Αθήνας.

Η πρόσοψη και η συνολική αρχιτεκτονική σύνθεση παραπέμπουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα της εποχής.

Η ανέγερσή του ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και το θέατρο εγκαινιάστηκε το 1901.

Ο Τσίλερ σχεδίασε επίσης το κτίριο του Βασιλικού Θεάτρου, το οποίο σήμερα αποτελεί την κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου.

Το Εθνικό Θέατρο και η πολιτιστική Αθήνα

Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μία ιστορική κατοικία μπορεί να αποκτήσει νέα δημόσια χρήση χωρίς να χάσει την ταυτότητά της.

Το κτίριο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της αρχιτεκτονικής του Τσίλερ, με εντυπωσιακή διακόσμηση, τοιχογραφίες και στοιχεία εμπνευσμένα από την αρχαιότητα.

Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1880.

Το Ιλίου Μέλαθρον σχεδιάστηκε για τον αρχαιολόγο Ερρίκο Σλήμαν, τον άνθρωπο που συνδέθηκε με τις ανασκαφές στην Τροία και στις Μυκήνες.

Στην οδό Πανεπιστημίου βρίσκεται ένα από τα ωραιότερα δημιουργήματα του Τσίλερ.

Κάθε επίσημη επίσκεψη ξένου αρχηγού κράτους στην Ελλάδα αναδεικνύει και πάλι την αρχιτεκτονική κληρονομιά του Τσίλερ.

Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημόσια κτίρια της χώρας.

Η αρχιτεκτονική του χαρακτηρίζεται από λιτότητα σε σύγκριση με άλλα έργα του Τσίλερ, αλλά και από την επιβλητικότητα που απαιτούσε η λειτουργία του.

Από το 1974, μετά την οριστική κατάργηση της μοναρχίας, στεγάζει την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Το κτίριο κατασκευάστηκε την περίοδο 1891-1897 για να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του διαδόχου Κωνσταντίνου.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Τσίλερ είναι το σημερινό Προεδρικό Μέγαρο στην οδό Ηρώδου Αττικού.

Το Προεδρικό Μέγαρο: Από κατοικία διαδόχου σε έδρα του Προέδρου

Βοήθησε στη διαμόρφωση μιας αρχιτεκτονικής ταυτότητας που εξέφραζε τις φιλοδοξίες της ελληνικής αστικής κοινωνίας.

Η συμβολή του δεν ήταν απλώς αισθητική.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με αρχαιολογικές έρευνες και μελέτησε συστηματικά την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική.

Ιδιαίτερη σημασία έδινε στον φυσικό φωτισμό, στον αερισμό και στη σχέση του κτιρίου με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Στα έργα του συναντάμε μαρμάρινες κλίμακες, επιβλητικές εισόδους, κίονες, αετώματα, συμμετρικές προσόψεις και πλούσια ζωγραφική διακόσμηση.

Ανέπτυξε μία ιδιαίτερη αρχιτεκτονική γλώσσα, συνδυάζοντας νεοκλασικά στοιχεία με αναγεννησιακές επιρροές και διακοσμητικές λεπτομέρειες προσαρμοσμένες στο ελληνικό περιβάλλον.

Ο Τσίλερ δεν περιορίστηκε στην αντιγραφή αρχαίων ελληνικών ναών.

Ο αρχιτέκτονας που συνδύασε την αρχαιότητα με την ευρωπαϊκή κομψότητα

Ο Τσίλερ βρέθηκε ακριβώς στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη ιστορική στιγμή.

Η Αθήνα αναζητούσε μία αρχιτεκτονική φυσιογνωμία που θα συνέδεε την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τις ευρωπαϊκές τάσεις του 19ου αιώνα.

Την εποχή του Τσίλερ κατασκευάζονταν νέα δημόσια κτίρια, κατοικίες εύπορων οικογενειών, θέατρα, σχολεία και υποδομές.

Η σύγκριση δεν αφορά τα ίδια ακριβώς διοικητικά και πολεοδομικά δεδομένα, αλλά αποτυπώνει το μέγεθος της μεταμόρφωσης της πρωτεύουσας.

Σήμερα ο ίδιος δήμος αριθμεί περίπου 643.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021.

Σύμφωνα με την απογραφή του 1861, ο Δήμος Αθηναίων είχε περίπου 41.000 κατοίκους.

Η Ελλάδα ήταν ένα νεαρό ανεξάρτητο κράτος και η πρωτεύουσά της βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία διαμόρφωσης της σύγχρονης ταυτότητάς της.

Η Αθήνα των αρχών της δεκαετίας του 1860 δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή μεγαλούπολη.

Η Αθήνα που γνώρισε ο Τσίλερ

Δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι θα συνέδεε σχεδόν ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του με την Ελλάδα.

Ήταν μόλις 24 ετών.

Το 1861 ήρθε στην Ελλάδα για να επιβλέψει τις εργασίες κατασκευής της Σιναίας Ακαδημίας, της σημερινής Ακαδημίας Αθηνών, βάσει των σχεδίων του Χάνσεν.

Η συνεργασία αυτή καθόρισε την πορεία του Τσίλερ.

Ο Χάνσεν είχε ήδη συνδεθεί με σημαντικά έργα στην Αθήνα και ήταν ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού νεοκλασικισμού.

Σπούδασε στη Βασιλική Οικοδομική Σχολή της Δρέσδης και στη συνέχεια βρέθηκε στη Βιέννη, όπου συνεργάστηκε με τον σπουδαίο Δανό αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν.

Ο πατέρας του ήταν κατασκευαστής και ο νεαρός Ερνέστος εξοικειώθηκε από νωρίς με τις τεχνικές της οικοδομής.

Προερχόταν από οικογένεια που ασχολούνταν με την οικοδομή και την αρχιτεκτονική.

Ο Ερνέστος Τσίλερ, Ernst Ziller, γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου 1837 στο Ράντεμποϊλ, κοντά στη Δρέσδη της Γερμανίας.

Από τη Σαξονία στην Αθήνα

Και ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η κληρονομιά του δεν περιορίζεται σε μερικά γνωστά μνημεία. Του αποδίδονται περισσότερα από 500 αρχιτεκτονικά έργα, αν και ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες σχεδίων, κτιρίων και παρεμβάσεων και δεν πρέπει να ταυτίζεται με 500 σωζόμενα οικοδομήματα.

Εκατόν τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, το έργο του παραμένει ζωντανό.

Ο άνθρωπος που συνέβαλε όσο λίγοι στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της νεότερης Ελλάδας πέθανε στις 12 Νοεμβρίου 1923, στην Αθήνα, σε ηλικία 86 ετών.

Το Προεδρικό Μέγαρο, το Ιλίου Μέλαθρον, το Μέγαρο Σταθάτου, το Εθνικό Θέατρο, πολυτελείς κατοικίες, δημόσια κτίρια και επιβλητικά οικοδομήματα σε πολλές ελληνικές πόλεις συνδέονται με το όνομα του Ερνέστου Τσίλερ.

Πόσοι από τους χιλιάδες ανθρώπους που περπατούν καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας γνωρίζουν ότι μερικά από τα ωραιότερα κτίρια της πρωτεύουσας σχεδιάστηκαν από έναν Γερμανό αρχιτέκτονα , ο οποίος αγάπησε τόσο την Ελλάδα ώστε να την κάνει δεύτερη πατρίδα του;

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Ερνέστος Τσίλερ: Ο Γερμανός αρχιτέκτονας που έδωσε στην Αθήνα την αρχοντιά της – Περισσότερα από 500 κτίρια στην Ελλάδα

Πόσοι από τους χιλιάδες ανθρώπους που περπατούν καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας γνωρίζουν ότι μερικά από τα ωραιότερα κτίρια της πρωτεύουσας σχεδιάστηκαν από έναν Γερμανό αρχιτέκτονα, ο οποίος αγάπησε τόσο την Ελλάδα ώστε να την κάνει δεύτερη πατρίδα του;

Το Προεδρικό Μέγαρο, το Ιλίου Μέλαθρον, το Μέγαρο Σταθάτου, το Εθνικό Θέατρο, πολυτελείς κατοικίες, δημόσια κτίρια και επιβλητικά οικοδομήματα σε πολλές ελληνικές πόλεις συνδέονται με το όνομα του Ερνέστου Τσίλερ.

Ο άνθρωπος που συνέβαλε όσο λίγοι στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της νεότερης Ελλάδας πέθανε στις 12 Νοεμβρίου 1923, στην Αθήνα, σε ηλικία 86 ετών.

Εκατόν τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, το έργο του παραμένει ζωντανό.

Και ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η κληρονομιά του δεν περιορίζεται σε μερικά γνωστά μνημεία. Του αποδίδονται περισσότερα από 500 αρχιτεκτονικά έργα, αν και ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες σχεδίων, κτιρίων και παρεμβάσεων και δεν πρέπει να ταυτίζεται με 500 σωζόμενα οικοδομήματα.

Από τη Σαξονία στην Αθήνα

Ο Ερνέστος Τσίλερ, Ernst Ziller, γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου 1837 στο Ράντεμποϊλ, κοντά στη Δρέσδη της Γερμανίας.

Προερχόταν από οικογένεια που ασχολούνταν με την οικοδομή και την αρχιτεκτονική.

Ο πατέρας του ήταν κατασκευαστής και ο νεαρός Ερνέστος εξοικειώθηκε από νωρίς με τις τεχνικές της οικοδομής.

Σπούδασε στη Βασιλική Οικοδομική Σχολή της Δρέσδης και στη συνέχεια βρέθηκε στη Βιέννη, όπου συνεργάστηκε με τον σπουδαίο Δανό αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν.

Ο Χάνσεν είχε ήδη συνδεθεί με σημαντικά έργα στην Αθήνα και ήταν ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού νεοκλασικισμού.

Η συνεργασία αυτή καθόρισε την πορεία του Τσίλερ.

Το 1861 ήρθε στην Ελλάδα για να επιβλέψει τις εργασίες κατασκευής της Σιναίας Ακαδημίας, της σημερινής Ακαδημίας Αθηνών, βάσει των σχεδίων του Χάνσεν.

Ήταν μόλις 24 ετών.

Δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι θα συνέδεε σχεδόν ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του με την Ελλάδα.

Η Αθήνα που γνώρισε ο Τσίλερ

Η Αθήνα των αρχών της δεκαετίας του 1860 δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή μεγαλούπολη.

Η Ελλάδα ήταν ένα νεαρό ανεξάρτητο κράτος και η πρωτεύουσά της βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία διαμόρφωσης της σύγχρονης ταυτότητάς της.

Σύμφωνα με την απογραφή του 1861, ο Δήμος Αθηναίων είχε περίπου 41.000 κατοίκους.

Σήμερα ο ίδιος δήμος αριθμεί περίπου 643.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021.

Η σύγκριση δεν αφορά τα ίδια ακριβώς διοικητικά και πολεοδομικά δεδομένα, αλλά αποτυπώνει το μέγεθος της μεταμόρφωσης της πρωτεύουσας.

Την εποχή του Τσίλερ κατασκευάζονταν νέα δημόσια κτίρια, κατοικίες εύπορων οικογενειών, θέατρα, σχολεία και υποδομές.

Η Αθήνα αναζητούσε μία αρχιτεκτονική φυσιογνωμία που θα συνέδεε την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τις ευρωπαϊκές τάσεις του 19ου αιώνα.

Ο Τσίλερ βρέθηκε ακριβώς στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη ιστορική στιγμή.

Ο αρχιτέκτονας που συνδύασε την αρχαιότητα με την ευρωπαϊκή κομψότητα

Ο Τσίλερ δεν περιορίστηκε στην αντιγραφή αρχαίων ελληνικών ναών.

Ανέπτυξε μία ιδιαίτερη αρχιτεκτονική γλώσσα, συνδυάζοντας νεοκλασικά στοιχεία με αναγεννησιακές επιρροές και διακοσμητικές λεπτομέρειες προσαρμοσμένες στο ελληνικό περιβάλλον.

Στα έργα του συναντάμε μαρμάρινες κλίμακες, επιβλητικές εισόδους, κίονες, αετώματα, συμμετρικές προσόψεις και πλούσια ζωγραφική διακόσμηση.

Ιδιαίτερη σημασία έδινε στον φυσικό φωτισμό, στον αερισμό και στη σχέση του κτιρίου με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με αρχαιολογικές έρευνες και μελέτησε συστηματικά την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική.

Η συμβολή του δεν ήταν απλώς αισθητική.

Βοήθησε στη διαμόρφωση μιας αρχιτεκτονικής ταυτότητας που εξέφραζε τις φιλοδοξίες της ελληνικής αστικής κοινωνίας.

Το Προεδρικό Μέγαρο: Από κατοικία διαδόχου σε έδρα του Προέδρου

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Τσίλερ είναι το σημερινό Προεδρικό Μέγαρο στην οδό Ηρώδου Αττικού.

Το κτίριο κατασκευάστηκε την περίοδο 1891-1897 για να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του διαδόχου Κωνσταντίνου.

Αργότερα αποτέλεσε βασιλική κατοικία.

Από το 1974, μετά την οριστική κατάργηση της μοναρχίας, στεγάζει την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Η αρχιτεκτονική του χαρακτηρίζεται από λιτότητα σε σύγκριση με άλλα έργα του Τσίλερ, αλλά και από την επιβλητικότητα που απαιτούσε η λειτουργία του.

Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημόσια κτίρια της χώρας.

Κάθε επίσημη επίσκεψη ξένου αρχηγού κράτους στην Ελλάδα αναδεικνύει και πάλι την αρχιτεκτονική κληρονομιά του Τσίλερ.

Ιλίου Μέλαθρον: Το παλάτι του Ερρίκου Σλήμαν

Στην οδό Πανεπιστημίου βρίσκεται ένα από τα ωραιότερα δημιουργήματα του Τσίλερ.

Το Ιλίου Μέλαθρον σχεδιάστηκε για τον αρχαιολόγο Ερρίκο Σλήμαν, τον άνθρωπο που συνδέθηκε με τις ανασκαφές στην Τροία και στις Μυκήνες.

Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1880.

Το κτίριο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της αρχιτεκτονικής του Τσίλερ, με εντυπωσιακή διακόσμηση, τοιχογραφίες και στοιχεία εμπνευσμένα από την αρχαιότητα.

Σήμερα στεγάζει το Νομισματικό Μουσείο.

Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μία ιστορική κατοικία μπορεί να αποκτήσει νέα δημόσια χρήση χωρίς να χάσει την ταυτότητά της.

Το Εθνικό Θέατρο και η πολιτιστική Αθήνα

Ο Τσίλερ σχεδίασε επίσης το κτίριο του Βασιλικού Θεάτρου, το οποίο σήμερα αποτελεί την κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου.

Η ανέγερσή του ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και το θέατρο εγκαινιάστηκε το 1901.

Η πρόσοψη και η συνολική αρχιτεκτονική σύνθεση παραπέμπουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα της εποχής.

Το κτίριο αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα σημεία πολιτιστικής αναφοράς της Αθήνας.

Εδώ αναδεικνύεται μία ακόμη πλευρά της προσφοράς του Τσίλερ.

Δεν σχεδίαζε μόνο κατοικίες και διοικητικά μέγαρα.

Συνέβαλε στη δημιουργία των χώρων όπου αναπτύχθηκε η σύγχρονη ελληνική πολιτιστική ζωή.

Το Μέγαρο Σταθάτου και η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

Ένα ακόμη εμβληματικό έργο του είναι το Μέγαρο Σταθάτου, στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Ηροδότου.

Κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ως πολυτελής ιδιωτική κατοικία.

Σήμερα αποτελεί τμήμα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Η αρχιτεκτονική του συνδυάζει κομψότητα, συμμετρία και εντυπωσιακή διακόσμηση.

Το κτίριο αποτυπώνει τον τρόπο ζωής της εύπορης αθηναϊκής κοινωνίας της εποχής.

Παράλληλα, δείχνει πώς ένα ιστορικό κτίσμα μπορεί να ενταχθεί λειτουργικά στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή.

Ο Πειραιάς και το Δημοτικό Θέατρο Πατρών

Η δραστηριότητα του Τσίλερ δεν περιορίστηκε στην Αθήνα.

Στον Πειραιά σχεδίασε σημαντικές ιδιωτικές κατοικίες, μεταξύ των οποίων η έπαυλη Πατσιάδη στην Καστέλλα.

Η ανάπτυξη του μεγάλου λιμανιού της χώρας δημιούργησε νέες ανάγκες για κατοικίες και δημόσια κτίρια.

Στην Πάτρα, το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που συνδέονται με το όνομά του.

Το θέατρο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1870 και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα νεοκλασικά θεατρικά κτίρια της Ελλάδας.

Η αρχιτεκτονική του παραπέμπει στις μεγάλες ευρωπαϊκές όπερες της εποχής.

Η παρουσία έργων του Τσίλερ σε διαφορετικές ελληνικές πόλεις αποδεικνύει ότι η επίδρασή του ξεπέρασε τα όρια της πρωτεύουσας.

Περισσότερα από 500 έργα: Τι σημαίνει πραγματικά αυτός ο αριθμός

Ο Τσίλερ θεωρείται ένας από τους παραγωγικότερους αρχιτέκτονες που εργάστηκαν στην Ελλάδα.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περισσότερα από 500 έργα που σχεδίασε ή με τα οποία συνδέθηκε.

Ωστόσο, χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση.

Δεν πρόκειται για 500 κτίρια που σώζονται σήμερα.

Ο αριθμός περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές μελέτες, κατοικίες, δημόσια οικοδομήματα, εκκλησίες και άλλες κατασκευές.

Ορισμένα έργα δεν υλοποιήθηκαν, ενώ άλλα κατεδαφίστηκαν ή υπέστησαν σημαντικές μεταβολές.

Η καταγραφή του συνόλου της παραγωγής του παραμένει αντικείμενο ιστορικής και αρχιτεκτονικής έρευνας.

Ακόμη και με αυτές τις επιφυλάξεις, το μέγεθος της δραστηριότητάς του είναι εντυπωσιακό.

Η Ελληνίδα σύζυγός του και η οικογένεια που δημιούργησε

Ο Τσίλερ δεν συνδέθηκε με την Ελλάδα μόνο επαγγελματικά.

Το 1876 παντρεύτηκε τη Σοφία Δούδου, Ελληνίδα πιανίστρια με αξιόλογη μουσική παιδεία.

Απέκτησαν πέντε παιδιά.

Η οικογένεια έζησε στην Αθήνα, όπου ο αρχιτέκτονας είχε δημιουργήσει το προσωπικό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Ο ίδιος ενσωματώθηκε στην ελληνική κοινωνία και ανέπτυξε σχέσεις με σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού.

Η ζωή του αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργικής συνάντησης του ελληνικού με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Το σπίτι του Τσίλερ στην οδό Μαυρομιχάλη

Ο Τσίλερ σχεδίασε και την προσωπική του κατοικία στην Αθήνα, στην οδό Μαυρομιχάλη.

Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αισθητικής του.

Η κατοικία συνδέθηκε αργότερα με τον τραπεζίτη Διονύσιο Λοβέρδο και τη σημαντική συλλογή έργων τέχνης που συγκέντρωσε.

Σήμερα το κτίριο στεγάζει τη Συλλογή Λοβέρδου, η οποία λειτουργεί ως παράρτημα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Έτσι, ένα σπίτι που δημιουργήθηκε για την οικογένεια του αρχιτέκτονα μετατράπηκε σε χώρο πολιτισμού.

Οι αρχαιολογικές έρευνες και η σχέση του με την αρχαία Ελλάδα

Ο Τσίλερ δεν αντιμετώπισε την ελληνική αρχαιότητα μόνο ως πηγή αρχιτεκτονικής έμπνευσης.

Ασχολήθηκε ενεργά με τη μελέτη αρχαίων μνημείων.

Πραγματοποίησε έρευνες και αποτυπώσεις, ενώ συμμετείχε σε δραστηριότητες που συνδέονταν με την αρχαιολογική έρευνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εργασίες του σχετικά με την πολυχρωμία των αρχαίων ελληνικών αρχιτεκτονικών μνημείων.

Η αντίληψη ότι οι αρχαίοι ναοί ήταν πάντοτε κατάλευκοι δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην ιστορική πραγματικότητα.

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν χρώματα στη διακόσμηση πολλών κτιρίων και γλυπτών.

Η μελέτη αυτών των στοιχείων επηρέασε και την αρχιτεκτονική δημιουργία του Τσίλερ.

Η οικονομική καταστροφή και τα τελευταία χρόνια

Παρά τη μεγάλη επαγγελματική του επιτυχία, ο Τσίλερ αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες.

Οι επενδύσεις του σε οικοδομικές δραστηριότητες και ακίνητα δεν είχαν πάντοτε την αναμενόμενη εξέλιξη.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του η οικονομική του κατάσταση επιδεινώθηκε.

Πέθανε στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου 1923.

Η ειρωνεία της ιστορίας είναι εντυπωσιακή.

Ο άνθρωπος που σχεδίασε κατοικίες για μερικές από τις πλουσιότερες οικογένειες της Ελλάδας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αντίστοιχη οικονομική άνεση μέχρι το τέλος της ζωής του.

Η αρχιτεκτονική του κληρονομιά, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική από την προσωπική του περιουσία.

Πόσα νεοκλασικά κτίρια χάθηκαν στην Αθήνα

Η Αθήνα του 20ού αιώνα γνώρισε μία από τις μεγαλύτερες πολεοδομικές μεταμορφώσεις στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού, η αντιπαροχή και η εκτεταμένη οικοδόμηση πολυκατοικιών οδήγησαν στην κατεδάφιση μεγάλου αριθμού παλαιών κατοικιών.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν και σημαντικά νεοκλασικά κτίρια.

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος, απολύτως τεκμηριωμένος αριθμός που να αποτυπώνει όλα τα νεοκλασικά κτίρια που κατεδαφίστηκαν στην Αθήνα.

Είναι όμως σαφές ότι μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα χάθηκε.

Αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερη την προστασία όσων κτιρίων διασώθηκαν.

Η ιστορία του Τσίλερ δεν είναι μόνο ιστορία δημιουργίας.

Είναι και μία υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στην αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Διατηρητέα κτίρια: Η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα

Η προστασία ιστορικών κτιρίων αποτελεί σήμερα σημαντικό ζήτημα για πολλές ελληνικές πόλεις.

Η αναπαλαίωση απαιτεί εξειδικευμένες μελέτες, κατάλληλα υλικά και συχνά υψηλό κόστος.

Πολλά διατηρητέα κτίρια παραμένουν εγκαταλελειμμένα επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες εργασίες.

Άλλα έχουν αποκατασταθεί και λειτουργούν ως μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, ξενοδοχεία ή δημόσιες υπηρεσίες.

Το Ιλίου Μέλαθρον και το Μέγαρο Σταθάτου αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένης επανάχρησης ιστορικών κτιρίων.

Το ερώτημα για την Ελλάδα είναι πώς θα δημιουργηθούν αποτελεσματικότερα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα ώστε να προστατευθεί μεγαλύτερο μέρος αυτής της κληρονομιάς.

Ο Τσίλερ ως τουριστικό κεφάλαιο

Η Αθήνα διαθέτει ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό πλεονέκτημα.

Σε σχετικά μικρές αποστάσεις συνυπάρχουν μνημεία της αρχαιότητας, βυζαντινές εκκλησίες, νεοκλασικά μέγαρα και σύγχρονα κτίρια.

Τα έργα του Τσίλερ θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ειδικών πολιτιστικών διαδρομών.

Ένας επισκέπτης μπορεί να ξεκινήσει από το Ιλίου Μέλαθρον στην Πανεπιστημίου, να συνεχίσει στο Μέγαρο Σταθάτου και να καταλήξει στην περιοχή του Προεδρικού Μεγάρου.

Μία τέτοια διαδρομή θα παρουσίαζε την ιστορία της Αθήνας μέσα από την αρχιτεκτονική της.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες μπορούν να αναπτυχθούν στον Πειραιά, στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις όπου σώζονται έργα του.

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά δεν είναι μόνο ζήτημα αισθητικής.

Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα πολιτιστικής ανάπτυξης και ποιοτικού τουρισμού.

Ο Γερμανός που έγινε κομμάτι της ελληνικής ιστορίας

Ο Ερνέστος Τσίλερ ήρθε στην Ελλάδα ως ένας νεαρός αρχιτέκτονας που εργαζόταν για έναν μεγάλο ευρωπαϊκό δημιουργό.

Έμεινε όμως για να δημιουργήσει το δικό του έργο.

Παντρεύτηκε Ελληνίδα, δημιούργησε οικογένεια, μελέτησε την ελληνική αρχαιότητα και σχεδίασε μερικά από τα σημαντικότερα κτίρια του νεότερου ελληνικού κράτους.

Η συμβολή του ξεπερνά τα όρια της αρχιτεκτονικής.

Συνδέεται με την ίδια την εικόνα που επιχείρησε να δημιουργήσει η Ελλάδα για τον εαυτό της μετά την ανεξαρτησία.

Μία χώρα με αρχαία ιστορία, αλλά και με τη φιλοδοξία να αποτελέσει σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Εκατόν τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, τα κτίριά του εξακολουθούν να φιλοξενούν θεσμούς, μουσεία, πολιτιστικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων.

Ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ενός αρχιτέκτονα.

Να συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή μιας πόλης πολύ μετά τον θάνατό του.

Και στην περίπτωση του Τσίλερ, να έχει αφήσει την υπογραφή του όχι απλώς σε κτίρια, αλλά στην ίδια την ιστορική φυσιογνωμία της Αθήνας.

ΠΗΓΕΣ: Υπουργείο Πολιτισμού, Εθνική Πινακοθήκη, Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, Νομισματικό Μουσείο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Εθνικό Θέατρο, ΕΛΣΤΑΤ – Απογραφές Πληθυσμού, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.