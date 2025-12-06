Ο τιτάνας της αρχαιτεκτονικής (New York Times)

Μια προκλητική και δημιουργική δύναμη της αρχιτεκτονικής (BBC)

Advertisement

Advertisement

Ο θρυλικός αμερικανο-καναδός αρχιτέκτονας (The Guardian)

Υμνώντας το έργο του δημιουργού που εν πολλοίς διαμόρφωσε ένα κομμάτι του κόσμου όπως το ξέρουμε σήμερα, τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποχαιρετούν τον Φρανκ Γκέρι, έναν πρωτοπόρο της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Γκέρι πέθανε το πρωί της 5ης Δεκεμβρίου, στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, έπειτα από σύντομη ασθένεια του αναπνευστικού.

Ο Γκέρι έγινε διάσημος με τα εμβληματικά κτίρια που σχεδίασε, όπως το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας (κεντρική φωτό), η Αίθουσα Συναυλιών Γουόλτ Ντίσνεϊ στο Λος Άντζελες ή το Κτίριο που Χορεύει στην Πράγα, έργα που μαρτυρούν την τόλμη του και έφεραν επανάσταση στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, σπάζοντας τα σύνορά της με την τέχνη.

Την είδηση του θανάτου ενός από τους σούπερστάρ του επαγγέλματός του δημοσιοποίησε το γραφείο του, την Παρασκευή, και μετέδωσαν τα διεθνή πρακτορεία.

Από μια οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, Ο Φρανκ Όουεν Γκόλντμπεργκ γεννήθηκε στο Τορόντο το 1929.

Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στον αμερικανικό στρατό ενώ συνέχιζε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Άρχισε την καριέρα του από το γραφείο του αρχιτέκτονα Βίκτορ Γκρούεν ενώ για ένα διάστημα εργάστηκε και στο Παρίσι, υπό τον Αντρέ Ρεμοντέ. Επέστρεψε στην Καλιφόρνια και στις αρχές του 1960 άνοιξε το δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο. Έγινε γνωστός για τις ρευστές γραμμές του και τη χρήση λογισμικών σχεδιασμού, που κατέλαβαν κεντρική θέση στο έργο του. Το 1989 τιμήθηκε με τη σημαντικότερη διάκριση, το βραβείο αρχιτεκτονικής Πρίτσκερ.

Εργάστηκε μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Από τα πιομπρόσφατα έργα του, το Ίδρυμα Λουί Βουιτόν στο Παρίσι (2014), ο ουρανοξύστης 8 Spruce Street στη Νέα Υόρκη (2011). Το 2018 ολοκλήρωσε την κατασκευή των νέων κεντρικών γραφείων του Facebook στη Σίλικον Βάλεϊ.