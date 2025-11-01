Η μοναδική Κύπρια που αποφάσισε να καταταγεί στον στρατό ως εθελόντρια, στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου θεσμού, είναι η 22χρονη Σωτηρούλα Σπανού η οποία το πρωί της περασμένης Παρασκευής (31/10) παρουσιάστηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού, όπου ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες ένταξής της.

Σε δηλώσεις της, η 22χρονη στρατεύσιμη Σωτηρούλα Σπανού ανέφερε πως ο λόγος που αποφάσισε να υπηρετήσει είναι γιατί ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τον στρατό επαγγελματικά.

«Ναι, ενδιαφέρομαι, μου αρέσει αυτό το θέμα. Νιώθω μια περιέργεια, να δω πώς είναι. Είναι ο τομέας που θέλω να ασχοληθώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα προς τις άλλες γυναίκες: «Να προσπαθήσουν, δεν χάνουν κάτι. Είναι μια δοκιμή».

Σύμφωνα με το sigmalive, η δεύτερη γυναίκα που είχε αρχικά εκφράσει ενδιαφέρον να καταταγεί στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή και δεν παρουσιάστηκε στο ΚΕΝ.

Η 22χρονη έλαβε ήδη τον πλήρη εξοπλισμό του νεοσύλλεκτου και ό,τι άλλο απαιτείται για την ένταξή της στο στράτευμα. Στη συνέχεια θα αναμένει το φύλλο πορείας της για τη μονάδα που θα επιλέξει να υπηρετήσει, όπου και θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευσή της.

Ο λόχος που θα τοποθετηθεί είναι αποκλειστικά γυναικείος, με κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία και εκπαίδευση εθελοντριών. Αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά τη Δευτέρα, για να ξεκινήσει επίσημα την εκπαίδευσή της.

Ο παππούς της Σωτηρούλας, σε δηλώσεις του, τόνισε τη χαρά και την περηφάνια του για την επιλογή της εγγονής του να υπηρετήσει εθελοντικά στην Εθνική Φρουρά. «Είμαι χαρούμενος, γιατί η εγγονή μου ήρθε στον στρατό να υπηρετήσει.

Εθνική Φρουρά Κύπρου

Έχει δώσει ξανά εξετάσεις, δεν πέρασε, αλλά επιμένει να μπει στον στρατό εθελοντικά, να μείνει, να δει και να προωθηθεί στο στράτευμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας, ο εκπρόσωπος Τύπου, Χρήστος Πιερή, ανέφερε πως «είναι μια σημαντική μέρα για την Εθνική Φρουρά, πρώτη φορά γίνεται έστω και εθελοντικά στράτευση γυναικών. Η μια ενημέρωσε έγκαιρα ότι δεν θα καταταγεί σήμερα, ενώ η δεύτερη κατατάγηκε στις 9:00».

Σημείωσε ότι «έχει προχωρήσει στην εξέταση σωματικής ικανότητας και είναι ικανή να υπηρετήσει. Θα αξιολογηθεί η όλη κατάσταση αυτού του θεσμού, ώστε να γίνει είτε πιο ελκυστικός, είτε να μπουν κάποιες προϋποθέσεις για να έχουμε περισσότερη ανταπόκριση από τις γυναίκες».

Κληθείς να σχολιάσει πώς θα βελτιωθεί ο θεσμός, εξήγησε πως «θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις ή άλλα κίνητρα, η ουσία είναι όμως ότι αυτός ο θεσμός ήρθε και θα μείνει. Ξεκινήσαμε με μία γυναίκα και ελπίζουμε να έχουμε περισσότερες στη συνέχεια».

(Με πληροφορίες από sigmalive)

